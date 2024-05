​Gościem Krzysztofa Urbaniaka w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 będzie były ambasador Polski w Ukrainie, Jan Piekło.

Jan Piekło / Łukasz Gągulski / PAP

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Z naszym gościem porozmawiamy o wstrzymanej ofensywie na Charków, o zakazie wystrzeliwania amerykańskich rakiet na cele na terenie Rosji i tajemniczych pożarach, które wybuchają w Moskwie.

W rozmowie także wątek Palestyny - jej państwowość uznaje coraz więcej krajów, ostatnio Norwegia, Irlandia i Hiszpania.

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24.