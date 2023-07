Niebezpieczny incydent w Gdyni. Kierowca osobowego fiata na prawie 6 godzin zostawił w samochodzie stojącym w pełnym słońcu swoje 3 psy. Interweniowała policja.

Kierowca osobowego fiata zostawił trzy psy w aucie stojącym w pełnym słońcu / KMP Gdynia /

Do zdarzenia doszło w niedzielę, po południu, w Gdyni.

Samochód stał od około godziny 12:30...

"Około 14:30 policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że pomimo upału w zamkniętym samochodzie marki Fiat Doblo, znajdują się pozostawione bez opieki psy" - informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni.

W aucie stojącym na środku parkingu, w pełnym słońcu, zamknięte były trzy owczarki niemieckie. Osobowy fiat był zamknięty, a boczne szyby opuszczone na około 10 cm.

"Mundurowi ustalili firmę, na którą zarejestrowany jest samochód, ale mimo wielu prób nie udało się skontaktować z przedstawicielem tej firmy. Z ustaleń policjantów wynika, że pojazd stoi w tym miejscu od około dwóch godzin" - relacjonują gdyńscy mundurowi.

Funkcjonariusze wezwali pracownika schroniska dla zwierząt, a następnie podjęli decyzję o wybiciu szyby i wyjęciu z wnętrza rozgrzanego samochodu pozostawionych tam owczarków.

"Zwierzęta po wydostaniu się z fiata wręcz rzuciły się do wody, co tylko dowodzi, jak bardzo były spragnione. Psy zostały przetransportowane do schroniska dla bezdomnych zwierząt" - podaje KMP w Gdyni.

Mundurowi wybili szybę i uwolnili owczarki, które wręcz rzuciły się do wodopoju / KMP Gdynia /

...a właściciel auta przyszedł około g. 18:20

Funkcjonariusze w Fiacie Doblo znaleźli fakturę wystawioną na właściciela fiata, próbowali skontaktować się z mężczyzną, lecz nikt nie odbierał telefonu.

"Mundurowi wystawiono właścicielowi wezwanie do Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie, do którego mężczyzna przyszedł około 18:20 i złożył w tej sprawie zeznania. Policjanci ustalają teraz, czy doszło do przestępstwa z Ustawy o Ochronie Zwierząt" - informuje gdyńska policja.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.