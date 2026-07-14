Zginęły dwie nastolatki, a kierowca nie miał prawa jazdy. Sąd podjął decyzję

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14 lipca 2026 roku przed Sądem Rejonowym w Wejherowie zapadł wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego wypadku drogowego, do którego doszło w Kurowie. 18-letni Michał G., który prowadził samochód bez uprawnień i pod wpływem alkoholu, został skazany na 5 lat więzienia. Sąd orzekł także 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przedłużył tymczasowy areszt. Wyrok nie jest prawomocny.

Tragiczna noc w Kurowie – okoliczności zdarzenia

W nocy z 10 na 11 listopada 2025 roku, około godziny 2:40, na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Kurowo i Choczewko w gminie Choczewo, doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. 18-letni Michał G., kierując samochodem marki Volkswagen Passat, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo znajdujące się po prawej stronie drogi.

W wyniku tego dramatycznego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły dwie młode pasażerki. Sprawca wypadku nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a przeprowadzone badanie wykazało, że w jego organizmie znajdowało się 0,44 promila alkoholu. Dodatkowo, samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych.

Tragiczny wypadek w Kurowie. Nie żyją dwie nastolatki Dwie nastolatki zginęły w tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło w nocy z 10 na 11 listopada w Kurowie (gmina Choczewo, woj. pomorskie). Samochodem kierował 17-latek bez prawa jazdy. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem…

Śledztwo i zarzuty – szczegółowe ustalenia prokuratury

Nadzór nad postępowaniem w tej sprawie sprawowała Prokuratura Rejonowa w Wejherowie. Prokurator przedstawił Michałowi G. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 kodeksu karnego, czyli spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie po użyciu alkoholu, bez wymaganych uprawnień oraz z naruszeniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Według ustaleń śledczych, Michał G. nie dostosował prędkości do panujących warunków jazdy, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem i tragicznego uderzenia w drzewo. W wyniku tego czynu śmierć na miejscu poniosły dwie nastoletnie pasażerki. Akt oskarżenia przeciwko Michałowi G. został skierowany do Sądu Rejonowego w Wejherowie 15 stycznia 2026 roku.

Wyrok sądu – konsekwencje dla sprawcy

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku 14 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Wejherowie ogłosił wyrok w tej sprawie. Michał G. został uznany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł również zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat.

Jednocześnie, ze względu na powagę sprawy oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, sąd przedłużył wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na kolejne 4 miesiące. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że strony mogą jeszcze złożyć apelację.