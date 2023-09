Policjanci z Ustki zatrzymali 20-latka, który zdemolował przydrożną kapliczkę w Gąbinie. Młody mężczyzna tłumaczył, że zdenerwował się, ponieważ uciekł mu autobus. Usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych i zniszczenie mienia, za co grozi mu odpowiedni do 2 i do 5 lat więzienia.