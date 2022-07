W nocy z soboty na niedzielę zamknięty będzie tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W tym czasie będą prowadzone prace serwisowe.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

W nocy z soboty na niedzielę, zamknięte będą obie nitki tunelu pod Martwą Wisłą. Zamknięcie nastąpi w sobotę o godz. 22.00, otwarcie w niedzielę o godz. 6.00 - poinformowała rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.

Kierowcy będą mogli skorzystać w tym czasie z objazdu ulicami: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląska.

Rzeczniczka przekazała, że zakres prac obejmuje mycie hydrantów i drzwi przejść poprzecznych, mycie szaf elektrycznych w tunelu, kamer wjazdowych i punktów SOS.

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem dużych ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Tunel został oddany do użytku w kwietniu 2016 r.

Tunel ma 1,4 km długości.