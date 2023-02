Trójmiasto pamięta o Ukrainie. W pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na ten kraj w Gdańsku, Gdyni i Sopocie odbędzie się mnóstwo wydarzeń. Sprawdź szczegóły.

Gdańsk

„Rok sprzeciwu” – pod tym hasłem organizowana jest na Placu Solidarności w Gdańsku wystawa poświęcona wojnie. Zdjęcia – wykonane przez fotoreporterów, ale też zwykłych ludzi – dokumentują nie tylko działania wojenne, ale również losy mieszkańców bombardowanych miast czy szukających schronienia i pomocy uchodźców.

Przygotował ją Samorząd Województwa, razem z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i Konsulatem Ukrainy w Gdańsku. Od czwartku do niedzieli zdjęcia będzie można oglądać na Placu Solidarności.

Także od czwartku, ale do poniedziałku, w centrum Gdańska podziwiać będzie można jeden z najsłynniejszych murali antywojennych, które powstały w Polsce. Na znak solidarności z Ukrainą na budynku Urzędu Marszałkowskiego wyświetlany będzie mural „No more time” autorstwa Piotra TUSE Jaworskiego. Antywojenne dzieło było pierwszą grafiką z cyklu „Solidarni z Ukrainą”, który wiosną ubiegłego roku powstawał na murze przy przystanku PKM Gdańsk Jasień. Mural autorstwa TUSE przedstawia podobiznę przywódcy ZSRR Józefa Stalina, wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera oraz obecnego prezydenta Rosji Władimira Putina. Muralowi towarzyszy hasło „No more time”, czyli „nigdy więcej". Obraz będzie wyświetlany na ścianie frontowej urzędu. – informuje Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

O godz. 18.00 w piątek 24 lutego w Gdańsku przy Pomniku Poległych Stoczniowców odbędzie się wiec antywojenny.

Sopot

Z kolei w piątek 24 lutego w Sopocie na poziomie zerowym Sopot Centrum odbędzie się wernisaż wystawy „Skrzydła wolności. Sztuka wolnych ludzi”. To ponad 40 prac młodych ukraińskich artystów, rzeźbiarzy i malarzy, które inspirowane są wojenną codziennością i teraźniejszością.

„Wiele z nich powstało pod okupacją, będąc wyrazem niezgody, buntu, ogromnej siły i wiary, które pomogły przetrwać przeciwności losu.” – pisze o wystawie miejski portal sopot.pl Wystawa prezentowana była już w wielu miejscach, między innymi w Kongresie Stanów Zjednoczonych.

Gdynia

W rocznicę wybuchu wojny Gdynia okaże wsparcie dla narodu ukraińskiego w symboliczny sposób. W piątek, 24 lutego o godz. 9.00 na placu Wolnej Ukrainy spotkają się samorządowcy – z prezydentem Wojciechem Szczurkiem na czele, uczniowie gdyńskich szkół oraz społeczność ukraińska. W geście solidarności wspólnie ułożą żółto-niebieskie serce.

Z kolei w Muzeum Miasta Gdyni od 24 do 26 lutego na środku muzealnego foyer stać będzie ...drzewo.

Każdy z Was, na przygotowanej przez nas wstążce, będzie mógł napisać życzenia dla Ukraińców lub Ukrainy. Następnie zawiesimy ją na jednej z gałęzi - mówi Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni. Drzewo będzie naszym symbolem pamięci o dniu, w którym nastąpiła eskalacja wojny w Ukrainie. O dniu, w którym zmieniło się życie setek tysięcy Ukraińców – 24 lutego 2022.