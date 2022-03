"Bardzo chcemy wrócić do szkoły i uczyć się dalej. Nie wiem, co robić. Proszę, nie wyrzucaj Denisa ze szkoły" - pisze do dyrektor szkoły nr 57 w Gdańsku matka nastoletniego ucznia z Ukrainy, który mieszkał w Gdańsku. Do swojej ojczyzny pojechał na ferie, w trakcie których wybuchła wojna. Chłopiec z matką utknął wtedy w Charkowie.

