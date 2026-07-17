Wyjątkowe narodziny w gdańskim zoo. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem

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W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym przyszły na świat dwa lemury wari czarno-białe – samiec i samiczka. To potomstwo pary Tanjona i Sakiny, która dwa lata temu przybyła do Gdańska z Wielkiej Brytanii. Narodziny tych zwierząt to ogromny sukces hodowlany, ponieważ jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.

Jak podkreślają pracownicy ogrodu, sukces ten ma wyjątkowe znaczenie nie tylko dla samego zoo, ale także dla międzynarodowych programów ochrony zwierząt. Zwierzaki odchowane przez rodziców są zdecydowanie lepsze. Zachowują się naturalnie, są w stanie się rozmnażać – wyjaśnia Paweł Ciesielski, pracownik Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Naturalny odchów – klucz do przyszłości gatunku

Jednym z najważniejszych aspektów tegorocznych narodzin jest fakt, że matka opiekuje się młodymi samodzielnie. W świecie hodowli zwierząt to ogromne osiągnięcie, ponieważ naturalny odchów ma kluczowe znaczenie dla przyszłości gatunku. Młode, które wychowują się przy matce, lepiej przystosowują się do życia, wykazują naturalne zachowania i mają większe szanse na dalsze rozmnażanie.

Paweł Ciesielski zwraca uwagę, że w innych ogrodach zoologicznych, na przykład w Toruniu, dochodziło do rozrodu lemurów, jednak nie zawsze matki były w stanie samodzielnie odchować potomstwo.

Wyjątkowa opieka i nowoczesna infrastruktura

Opieka nad młodymi lemurami wari czarno-białymi różni się od tej, jaką obserwujemy u innych naczelnych. Samice tego gatunku budują specjalne gniazda, w których pozostawiają młode, a zamiast nosić je na grzbiecie, przenoszą je w pyskach. Adrianna Mionskowska, opiekunka zwierząt w gdańskim zoo, podkreśla, że to bardzo skomplikowany proces, który rzadko udaje się w warunkach hodowlanych bez interwencji człowieka.

Nowoczesny pawilon, w którym przebywają lemury, został zaprojektowany tak, by zapewnić zwierzętom maksymalny spokój i komfort w kluczowych momentach. Infrastruktura oferuje zaplecze niedostępne dla zwiedzających, co pozwala na spokojny rozwój młodych.

Powrót do natury?

Gdańskie zoo nie zamierza poprzestać na tym sukcesie. W planach jest stworzenie rodziny wielopokoleniowej, co odpowiada naturalnym strukturom stadnym tego gatunku. To kolejny krok w kierunku zachowania i odtworzenia populacji lemurów wari czarno-białych.

Pracownicy ogrodu mają również nadzieję, że w przyszłości osobniki urodzone w Gdańsku będą mogły wziąć udział w programach reintrodukcji, czyli powrotu do naturalnego środowiska.

Obecnie młode lemury można oglądać w pawilonie wewnętrznym Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Imiona dla nowych mieszkańców zostaną wybrane po konsultacjach z opiekunami i ogłoszone w mediach społecznościowych placówki.

Warto mówić głośno o tych może mniej znanych gatunkach, bo wszyscy znamy lemura katta, a mało mówimy o pozostałych. Myślę, że nie warto się ograniczać do jednego Króla Juliana z filmu „Madagaskar” – mówi Ciesielski.

W naturalnym środowisku tych zwierząt, na Madagaskarze, wszystkie ponad 100 gatunków lemurów są zagrożone wyginięciem. Główne przyczyny to wylesianie, kłusownictwo oraz nielegalny odłów w celu handlu.