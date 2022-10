Zmiany w organizacji ruchu, wyłączenia niektórych ulic, dodatkowe połączenia komunikacji publicznej. Podpowiadamy, jak w najbliższych dniach oraz 1 listopada dotrzeć na trójmiejskie cmentarze.

Urzędnicy i policja - jak co roku - apelują o to, by ci którzy mogą, wybierając się na cmentarze, korzystali z komunikacji publicznej. W całym Gdańsku i Gdyni przygotowano dodatkowe linie i połącznia, a komunikacja zbiorowa do cmentarzy dojeżdżać będzie ze zwiększoną częstotliwością. Warto dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy na https://ztm.gda.pl/ i https://zkmgdynia.pl/

W Gdańsku uruchomione zostaną trzy dodatkowe linie autobusowe: 601, 610 i 627 oraz trzy tramwajowe: 63, 66 i 68. O najważniejszych zmianach w komunikacji publicznej w Gdańsku, na konferencji prasowej poświęconej organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych, mówił Sebastian Zomkowski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

W Gdyni dojazd bezpośrednio w okolice cmentarza na Witominie możliwy będzie tylko komunikacją publiczną. W okresie Wszystkich Świętych w Gdyni do obsługi połączeń zaangażowany ma być cały dostępny tabor, a także pojazdy ściągnięte z innych, zapowiadał kilka dni temu Marcin Gromadzki, rzecznik prasowy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Choć 1 listopada dopiero we wtorek, to w wielu miejscach zmiany w organizacji ruchu wprowadzane będą już od soboty. Będzie ich dużo, ale w większości nie powinny zaskoczyć kierowców. Nie będą bowiem różnić się od rozwiązań znanych mieszkańcom Gdańska, Gdyni czy Sopotu z poprzednich lat.

Cmentarz Łostowicki

To największy z 9 komunalnych cmentarzy w Gdańsku. Jego powierzchnia to 50 ha, więcej niż pozostałe 8 nekropolii razem wziętych. Od soboty na jego teren nie będzie można wjechać autem. Dotyczy to również seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zamknięta dla ruchu będzie jezdnia serwisowa ul. Łostowickiej, prowadząca wzdłuż przycmentarnych punktów handlowych. Na al. Armii Krajowej wprowadzone zostanie również ograniczenie prędkości do 50 km/h. Wzdłuż tej arterii ustawione zostaną również wygrodzenia - od skrzyżowania z ul. Łostowicką w stronę ul. Jabłoniowej.

Sama ul. Łostowicka zostanie zamknięta dla samochodów 1 listopada. Nie będzie dotyczyć to komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką oraz przedsiębiorców pracujących przy cmentarzu. Dla autobusów ruch ulicą Łostowicką będzie dwukierunkowy, reszta pojazdów będzie mogła dojechać wyłącznie do parkingu przy cmentarzu od strony ul. Kartuskiej.

Zamknięte całkowicie będą wjazdy z ul. Wojskiego i al. Armii Krajowej. Na Wzgórze Mickiewicza dojechać będzie można tylko od strony ulicami Kościelną, Malczewskiego i Pobiedzisko.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przygotowano przy bocznej bramie cmentarza, poniżej bramy głównej. To około 200 miejsc postojowych. Taksówki będą mogły zatrzymywać się na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, na jezdni prowadzącej w kierunku al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking. Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano w trzech lokalizacjach:

na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską,

przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych),

za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej.

Cmentarz Srebrzysko

Cmentarz Centralny Srebrzysko to drugi co do wielkości cmentarz Gdańska. Z dojazdem do tej nekropolii związanych są największe zmiany w organizacji ruchu. W okolice samego cmentarza dojechać będzie można jedną z jezdni al. Żołnierzy Wyklętych. Poruszać będzie się nią można jedynie w stronę ulicy Potokowej. Druga jezdnia będzie przeznaczona wyłącznie dla autobusów, taksówek czy innych uprawnionych osób. Ruch nią będzie odbywać się w obie strony.

Siłą rzeczy dla większości pojazdów niemożliwy będzie zjazd al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle’a w kierunku centrum. Objazd wyznaczony został przez Morenę: ulicami Potokową, Rakoczego i dalej przez Jaśkową Dolinę do al. Grunwaldzkiej. To zmiany, które obowiązywać będą 1 listopada.

Od soboty z kolei na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w relacji do ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Trawki do ul. Chrzanowskiego. Tego dnia wprowadzony zostanie również jeden kierunek ruchu na ul. Srebrniki na odcinku od wjazdu na teren osiedla mieszkaniowego do wiaduktu PKM. W sobotę zamknięta dla ruchu zostanie z kolei jezdnia przy bramie głównej cmentarza.

Ogólnodostępne miejsca parkingowe przygotowano na ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Trawki w stronę ul. Reymonta i ul. Chrzanowskiego oraz na ul. Róży Ostrowskiej.

Cmentarz Witomiński

Po największym cmentarzu w Gdyni od soboty nie będzie można poruszać się samochodem. Od tego dnia do 1 listopada jednokierunkowy ruch będzie obowiązywał na ul. Witomińskiej. Od skrzyżowania z ulicami Zielną i Bursztynową będzie nią możne jechać tylko w kierunku centrum. Z kolei od strony ul. Warszawskiej na ul. Witomińską będą mogły wjechać tylko autobusy, pojazdy służb i rowery. Wszystkie inne samochody będą mogły wjechać w okolice cmentarza tylko od strony ul. Kieleckiej. Z kolei na ul. Kieleckiej zostaną wprowadzone dwa pasy ruchu w kierunku ul. Witomińskiej.

Ogólnodostępne miejsca do parkowanie przygotowano - podobnie jak w poprzednich latach - na pasie ruchu ul. Witomińskiej pomiędzy ul. Zielną a główną bramą cmentarza. Na końcu tego odcinka wyznaczono też tymczasowy postój taksówek. Parking przy cmentarzu będzie w całości przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami. Na odcinku ul. Witomińskiej pomiędzy główną bramą cmentarza, a ul. Warszawską będzie obowiązywać zakaz zatrzymywania się.

Cmentarze w Sopocie

Oba sopockie cmentarze - komunalny i katolicki - leżą przy ulicy Malczewskiego. Od soboty do godzin wieczornych 1 listopada ulica ta będzie jednokierunkowa. Poruszać będzie się nią można wyłącznie w stronę Brodwina. Dodatkowo na prawym pasie, do wysokości kościoła, wyznaczony będzie buspas. Jednokierunkowe będą także ul. Księżycowa, Okrężna i Słoneczna. Dwiema pierwszymi przejechać będzie można tylko w kierunku ul. 23 marca, z kolei ruch ul. Słoneczną odbywać się będzie tylko w kierunku Okrężnej. Miejsc do parkowania można próbować szukać na niewielkim parkingu przy ul. Malczewskiego, a także wzdłuż lewego jej pasa, za kościołem, na odcinku wiodącym w stronę Brodwina.

Cmentarz Oliwski

Do cmentarza w Oliwie dojechać będzie można - jak zwykle - jednokierunkowym odcinkiem ul. Opackiej lub dwukierunkowym fragmentem prowadzącym do od ul. Spacerowej. Nie będzie możliwy dojazd ulicą Czyżewskiego od strony Sopotu. Ta 1 listopada będzie jednokierunkowa i prowadzić będzie wyłącznie w stronę granicy Gdańska i Sopotu. Samochody parkować będzie można przy ul. Cystersów, na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego, a także po prawej ul. Czyżewskiego, za bramą cmentarza.

Cmentarz św. Ignacego na Oruni

Do Cmentarza dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most na wysokości posesji nr 37. Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzeg, który prowadzić będzie od mostu do ul. Cienistej. Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Auta zaparkować będzie można wzdłuż jednokierunkowego odcinku ul. Brzegi.

Cmentarz Salvator Nowy

Dojazd do Cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w relacji do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Cmentarz komunalny przy ul. Spokojnej w Gdyni

Od soboty do 1 listopada po obu stronach ul. Spokojnej obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania się. Wyjeżdżając z ul. Spokojnej w ul. Wielkopolską będzie można skręcić tylko w prawo. Dostępne będą miejsca parkingowe usytuowane za drogą dojazdową do cmentarza.

Cmentarz Marynarki Wojennej

Od soboty do 1 listopada włącznie obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na ulicach Miegonia i Muchowskiego. Przejazd będzie możliwy wyłącznie od ul. Dickmana w stronę do ul. Arciszewskich.

Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku

Ruch ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych.

Cmentarz na Siedlcach

Dojazd do Cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej i od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji od ul. Schuberta do ul. Kartuskiej.

Cmentarz komunalny w Kosakowie

Zmiany w organizacji ruchu wokół tego gdyńskiego cmentarza obowiązywać będą jedynie 1 listopada. Ruch ulicą Rzemieślniczą odbywać się tylko w jednym kierunku. Od ul. Chrzanowskiego w stronę ul. Rumskiej. Samochody nie będą mogły w ogóle zatrzymywać się po stronie cmentarza na ul. Rzemieślniczej, a także po lewej stronie ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Kaszubskiej oraz po obu stronach ul. Leśnej, na odcinku od ul. Rumskiej do ul. Brzozowej.