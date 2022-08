Za dwa tygodnie w Gdańsku na swoją trasę powrócą autobusy linii 100, które jeżdżą po Starym i Głównym Mieście. Miasto zakupiło trzy nowe elektryczne mini busy, które będą tę linię obsługiwały.

Nowe autobusy elektryczne / Urząd Miasta Gdańska /

Działalność śródmiejskiej linii 100 została zawieszona na początku pandemii. Zakup 3 nowych pojazdów był jednym z powodów, by ją ponownie uruchomić.

Dwa z prezentowanych busów będą jeździły na linii 100 obsługującej 11 przystanków z częstotliwością co 20 min w szczycie, to niemal 4 km trasy po wąskich ulicach Śródmieście i Głównego Miasta - mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Linia wśród mieszkańców jeszcze przed pandemią budziła różne emocje. Kobieta mieszkająca w Śródmieściu mówiła, że jest za powrotem linii 100 ponieważ dojeżdża ona w okolice ul. Wałowej. Tam jest moja przychodnia. Kiedyś jak autobus jeździł, było wygodniej - wyjaśniła. To autobus, którym mało kto jeździł. Teraz będzie tylko blokował i tak zakorkowane już ulice - twierdzi z kolei starszy mężczyzna.

"100" przed pandemią nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. Jeżeli nie będzie dużego zapotrzebowania na tę trasę, to się zastanowimy, co z tym zrobić. Czy skierować te pojazdy na inną trasy, czy pozostawić i coś zmienić na linii 100. Docelowo autobusy będą jeździły też ulicą Ogarną, po zakończeniu tam remontu - zapowiedział wiceprezydent Borawski.

Urzędnicy poinformowali, że autobusy w Śródmieściu zostaną przez co najmniej rok.

Trasa linii 100 / Urząd Miasta Gdańska /

Nowe elektryczne autobusy, a także trzy ładowarki i sprzęt do diagnostyki i napraw dostarczyła wyłoniona w przetargu firma MMI sp. z o.o.

Autobusy są małe, ale bardzo sprytne. Pomimo swojego niedużego rozmiaru, w środku poczujemy się jak w dużym autobusie. Jest tu szeroko i wysoko. Autobusy są przystosowanie do przewozu osób z niepełnosprawnościami i z wózkiem dziecięcym. Mamy też zamkniętą kabinę dla kierowcy, przez co będzie on się czuł bezpieczny w czasie codziennego użytkowania autobusu, ale też będziesz czuł po prostu komfort pracy. Dzięki temu, że autobusy są małe, świetnie sprawdzą się na wąskich uliczkach w ścisłym centrum - wymieniał Tomasz Terefenko, przedstawiciel firmy MMI sp. z o.o., dystrybutora marki Karsan w Polsce.

Łącznie miasto na nowe autobusy wydało 4 867 110 zł.

W przyszłym roku zakupionych ma zostać 18 kolejnych autobusów. Będzie to dziesięć autobusów standardowych i osiem przegubowych marki MAN Lion’s City E. Elektryczne autobusy MAN charakteryzują się wysokim zasięgiem i co istotne, jednocześnie dużą pojemnością baterii - zapowiada Anna Dobrowolska, rzecznik prasowy Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Koszt tego zamówienia to prawie 62 mln zł.

autor: Stanisław Pawłowski