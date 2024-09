Policjanci, strażacy, przewodnicy z psami tropiącymi szukali w niedzielny wieczór w lasach pod Kościerzyną (Pomorskie) zaginionej 38-letniej kobiety i jej 9-letniej córki. Udało się je odnaleźć. Matka miała 3 promile alkoholu w organizmie.

Akcja poszukiwawcza w lesie koło Dziemian / KPP w Kościerzynie /

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zostali zaalarmowani w niedzielę około godz. 18.00. Dostali informację o zaginięciu w lasach okalających wieś Dziemiany prawdopodobnie nietrzeźwej 38-letniej kobiety wraz z 9-letnią córką.

Natychmiast ruszyli na poszukiwania, by odnaleźć zaginione przed zapadnięciem ciemności.

Komendant zarządził alarm dla funkcjonariuszy. Na pomoc skierowano pluton alarmowy z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, do poszukiwań zaangażowano również przewodników oraz ich psy tropiące.

Wszystkie patrole otrzymały komunikat z informacją o zaginięciu. Dostały też zdjęcie matki z córką.

Policjantom w poszukiwaniach w lasach pod Dziemianami towarzyszyli strażacy. Mundurowi rozmawiali z ludźmi, którzy mogliby mieć wiedzę na temat miejsca pobytu kobiety i dziewczynki, sprawdzali tropy.

Około godz. 20 uczestnicy akcji poszukiwawczej odnaleźli na skraju lasu w Lipuszu-Papierni matkę z córką.

Policjanci przebadali 38-letnią kobietę na zawartość alkoholu w organizmie, badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów i trafiła do policyjnego aresztu. Prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojego dziecka. Za to przestępstwo grozi jej do lat 3 pozbawienia wolności.

Dziewczynka cała i zdrowa trafiła pod opiekę cioci.