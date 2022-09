Mieszkańcy Łeby oraz turyści mogli w sobotę podziwiać pokazy służb ratowniczych na lądzie, wodzie i w powietrzu podczas Wielkiego Pikniku Ratowniczego.

Wielki Piknik Ratowniczy w Łebie / Adam Warżawa / PAP

Sobotnie wydarzenie miało charakter otwarty. Od godz. 11.00 do godz. 16.00 na nabrzeżu portu przy ul. Kościuszki 1 w Łebie (Pomorskie) można było oglądać sprzęt ratowniczy i wojskowy, odwiedzać stoiska służb, w tym m.in 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojska Polskiego, KWP w Gdańsku, specjalistycznej grupy ratowniczej PCK z Trójmiasta, ale także Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, rzecznika praw dziecka i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dla dzieci zostało przygotowane miasteczko do zabawy.

Uwagę uczestników przykuwały pokazy służb. Ratownicy medyczni ruszyli na ratunek osobie, która zasłabła na drodze. Z kolei morscy ratownicy z SAR i ci w śmigłowcu z ASAR przeprowadzili akcję ratowniczą w kanale portowym, gdzie z łodzi motorowej wypadli załoganci. Nie zabrakło także ćwiczenia PSP z udziałem zbiornika bambi bucket.

Jesteśmy tu z naszym 10-letnim synem i on jest zachwycony tym, co zobaczył. Podobały mu się pokazy, szczególnie te na wodzie, ale z wielką uwagą patrzył też na wyszkolone psy policyjne i te z grupy ratowniczej z Trójmiasta. Miły pan mu powiedział, że gdyby się zgubił, to taki właśnie pies odnajdzie go po zapachu - powiedzieli rodzice 10-latka.

Przysłuchujący się Konferencji Ratowniczej mogli dowiedzieć się, jak bardzo zmienia się Służba Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR).

Służba ASAR w ostatnim czasie jest poddawana bardzo daleko idącej transformacji, bardzo otwiera się na społeczeństwo. Do niedawana lotniczych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych można było użyć tylko do zdarzeń związanych z wypadkami lotniczymi, aktualnie jesteśmy w stanie współdziałać i wspierać aktywnie każdą służbę, która jest tutaj dziś z nami - mówił płk Jacek Gajda, szef Szefostwa Obrony Powietrznej reprezentującego dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Dodał, że powołany został do życia ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego, który umiejscowiony jest w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tam cywile razem z żołnierzami 24 godziny na dobę czuwają, by koordynować działanie wszystkich służb - powiedział, przekonując, że takie współdziałanie daje efekty.

Przykładem, jak podał płk Gajda, były m.in. działania w pandemii, gdzie wykonanych zostało ponad 70 misji, często wymagających zastosowania aparatury specjalistycznej ECMO.

Wspieramy zdarzenia drogowe, ratowników górskich, działamy przy akcjach "Serce" oraz transporcie obywateli Ukrainy poszkodowanych w trakcie działań wojennych - mówił.

Wielki Piknik Ratowniczy w Łebie / Adam Warżawa / PAP

Z kolei zadania Morskiej Służby Poszukiwania i ratownictwa (SAR) przybliżył jej dyrektor Sebastian Kluska.

SAR jest odpowiedzialna za ratowanie życia na morzu. Cała gospodarka morska, transport, który odbywa się na Morzu Bałtyckim, bezpieczeństwo tych ludzi spoczywa na barkach Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która jest rozlokowana w 14 bazach wzdłuż całego polskiego wybrzeża. To ponad 172 marynarzy, którzy pełnią służbę na statkach niekonwencyjnych ratowniczych oraz członkowie brzegowych stacji ratowniczych - mówił Kluska.

Zaznaczył, że statki SAR nie mają ograniczenia pogodowego do wychodzenia w morze.

To właśnie SAR poświęcony będzie pierwszy odcinek programu "Służby", który 3 września zostanie wyemitowany o godz. 19.00 w Telewizji Republika w ramach kampanii społecznej "Służby".

Pokaże pracę statku SAR, brzegowej stacji ratowniczej oraz służb, które są współodpowiedzialne za realizację celu, jakim jest bezpieczeństwo - powiedział Kluska.

Kolejne odcinki programu pokazywane będą w następne soboty. Każdy z nich poświęcony będzie innego rodzaju służbie.

Ogólnopolska Konferencja Ratownicza połączona z Wielkim Piknikiem Ratowniczym rozpoczęła kampanię społeczną "Służby", która poświęcona jest ratownictwu oraz ratownikom, policjantom, żołnierzom i strażakom.

Wydarzenie zorganizowały: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Akademia Kaliska im. prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Łebie i Moose Productions.

Patronat nad sobotnią konferencją objęli m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk i rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Polska Agencja Prasowa objęła wydarzenie patronatem medialnym.