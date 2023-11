Więcej połączeń InterCity (IC), nowe połączenie do Kłodzka oraz powrót bezpośrednich, całorocznych pociągów do Zakopanego, to najważniejsze nowości dla województwa pomorskiego w nowym rozkładzie jazdy, który wejdzie w życie 10 grudnia - poinformował przedstawiciel PKP Intericty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak poinformował PAP, ze w nowym rocznym rozkładzie jazdy liczba połączeń do/z Trójmiasta nie ulegnie zmianie. Nadal kursować będzie 49 par pociągów całorocznych. Sezonowo będzie jeździć dodatkowych 10 składów, czyli o 1 więcej niż do tej pory. Z Gdańska do Warszawy pasażerowie będą mieli do wyboru 22 pary połączeń całorocznych, 15 do Krakowa, 11 do Poznania, 7 do Wrocławia, 10 do Katowic. Z Trójmiasta można wyruszyć bezpośrednio również za granicę. Wzorem lat poprzednich, całorocznie dostępne będą 2 pociągi międzynarodowe relacji Gdynia - Berlin i Gdynia - Wiedeń, a sezonowo uruchomione zostanie 1 dodatkowe połączenie do Bohumina - podał rzecznik w komunikacie.



Liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii InterCity (IC). Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity kolejnymi nowymi i zmodernizowanymi wagonami i elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT), liczba połączeń kategorii IC z/do Gdańska zwiększy się do 29.

Nowe połączenia

Od 10 grudnia pojawią się też nowe połączenia do Kłodzka. Od 10 grudnia pociągi IC Heweliusz oraz TLK Rozewie zabiorą mieszkańców Trójmiasta do południowej części Dolnego Śląska. Podczas podróży pasażerowie przesiądą się we Wrocławiu do pociągu jadącego do Kłodzka, który obsługiwany będzie zmodernizowanym pojazdem ED74.



Wraz z wdrożeniem nowego rozkładu jazdy 1 para pociągów Pendolino relacji Gdynia - Gliwice - Gdynia, dotychczas kursująca od poniedziałku do piątku i w niedziele, zapewni codzienny dojazd z Trójmiasta do Warszawy i Katowic.



Jak podał rzecznik PKP Intercity, od 22 grudnia wrócą bezpośrednie całoroczne połączenia do Zakopanego. Mieszkańcy Trójmiasta będę mogli dojechać do pod Giewont pociągami TLK Małopolska, TLK Karpaty oraz IC Witkacy. Dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na trasie Kraków - Zakopane, bezpośrednio pociągiem pod Tatry można było dojechać tylko w wakacje i ferie zimowe.



W nowym rozkładzie jazdy skład EIC Jantar, kursujący obecnie tylko w sezonie letnim w relacji Warszawa - Hel - Warszawa, będzie do dyspozycji podróżnych także w majowe, czerwcowe i wrześniowe weekendy. Dodatkowo od maja do września w niedziele oraz w dni charakteryzujące się wzmożonym ruchem pasażerskim, czyli w święta i długie weekendy, kursować będzie pociąg IC Zatoka w relacji Gdynia - Poznań. Ponadto w wakacyjne niedziele w rozkładzie pojawi się nowy pociąg IC Mieszko Bis - poinformowano w komunikacie.