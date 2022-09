Podpisana została umowa na przebudowę ul. Budowlanych. Docelowo kierowcy jadący w stronę przystanku PKM Matarnia od ronda z ul Nowatorów pojadą dwoma pasami. W ramach inwestycji powstanie także chodnik wzdłuż remontowanego odcinka. Utrudnienia dla kierowców w związku z modernizacją zapowiadane są na październik.

Ulica Budowlanych będzie szersza / Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska /

W ramach, długo oczekiwanego przez mieszkańców, remontu rozbudowany zostanie 1,5 km odcinek od ul. Nowatorów do przystanku PKM Matarnia. Po zakończeniu modernizacji droga w tym miejscu będzie miała 3 pasy ruchu. Dwoma - pojadą kierowcy jadący w stronę ul. Słowackiego, a jednym - jak to ma miejsce do tej pory - w kierunku ronda z ul. Nowatorów.

Inwestycja jest potrzebna, ponieważ to droga, na której często tworzą się zatory w stronę ul. Słowackiego. To między innymi przez dynamiczną rozbudowę w ostatnich latach miejscowości graniczących z Gdańskiem. Dla osób jadących z Banina, Rębiechowa czy Czapli to najkrótsza droga prowadząca do Gdańska czy na obwodnicę Trójmiasta.

Dodatkowo ulica zyska nowe oświetlenie, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową. Przebudowane zostaną sieci podziemne. Powstanie także nowy chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego - mówi Aneta Niezgoda, rzecznik prasowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Z przystanku PKM Matarnia droga do firm, ogródków działkowych czy boisk, które są przy ul. Nowatorów prowadzi poboczem. Problem ten rozwiązać ma budowa chodnika wzdłuż ul. Budowlanych, który dodatkowo połączy dwa istniejące już ciągi rowerowo-piesze.

W najbliższym czasie wykonawca będzie organizował zaplecze budowy i zamawiane będę pierwsze materiały, niezbędne do rozpoczęcia robót. Ponadto powstać musi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Początek prac planowany jest na październik 2022 r. - dodaje Niezgoda. Nowa droga ma być gotowa we wrześniu przyszłego roku.

Miasto umowę podpisało z Firmą Budowlano-Drogową MTM SA. Remont ul. Nowatorów kosztować będzie prawie 30 mln złotych.

autor: Stanisław Pawłowski