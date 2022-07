Jarmark św. Dominika 2022 rozpocznie się 23 lipca i potrwa do 14 sierpnia. W centrum Gdańska trwają przygotowania. Stragany handlowe stanęły m.in. na ulicy Szerokiej oraz przy Skwerze Świętopełka.

23 lipca rusza 762 edycja Jarmarku św. Dominika. Na ulicach: Szeroka, Grobla IV, Szafarnia i Podmłyńska znajdziemy regionalne przysmaki. Park Świętopełka, ulica Szeroka, Grobla II, Targ Rybny, Ołowianka i Rajska - to strefa gastronomiczna. Pchli targ zaplanowano na Długich Ogrodach, a stoiska z wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi znajdziemy na ulicach Stągiewnej, Kołodziejskiej, Szerokiej, Św. Ducha.

Jarmark to także kolejne zmiany w organizacji ruchu w centrum Gdańska.

Do obowiązujących zmian w organizacji ruchu, wprowadzonych z początkiem wakacji dołączyły te związane z organizacją Jarmarku Św. Dominika.

Wakacyjne zmiany w organizacji ruchu są bardzo zbliżone do tych ubiegłorocznych, ale jest kilka różnic. Dwie zmiany dotyczą Głównego Miasta. W związku z rozszerzeniem Strefy Ograniczonego Dostępu do ulicy Podwale Staromiejskie zmienił się w stosunku do lat ubiegłych, sposób wjazdu w ten obszar . W tym roku można wjeżdżać tylko ulica Św. Ducha. Samochody, które będą chciały dojechać do ulicy Szerokiej, muszą ze Św. Ducha skręcić w Latarnianą. Ulicą Szeroką można wyjechać wyłącznie na Targ Drzewny - wylicza Tomasz Wawrzonek, z-ca dyrektora ds. zarządzania Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Od 11 lipca trwa montaż infrastruktury Jarmarku Św. Dominika.

W okresach, w których realizowany będzie montaż i demontaż infrastruktury jarmarkowej będą mogły następować czasowe utrudnienia, kolejne zamykanie ulic lub ich odcinków - mówi Dariusz Słodkowski z Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Na potrzeby Jarmarku zamknięte zostaną ulice Starego Miasta, Głównego Miasta oraz Długich Ogrodów: Szeroka, Tkacka, Kołodziejska, Św. Ducha, Straganiarska, Targ Rybny, Grobla I – IV, Długie Pobrzeże, Rybackie Pobrzeże, Długie Ogrody, Szafarnia, Rajska, Wielkie Młyny, Podmłyńska.

Zamknięcia mogą dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Staramy się minimalizować utrudnienia. W indywidualnych przypadkach Międzynarodowe Targi Gdańskie wydają identyfikatory umożliwiające wjazd na teren Jarmarku, pod specjalnymi warunkami. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Jarmarku- dodaje Słodkowski.

Szczegóły zmian w organizacji ruchu

Stare Miasto

• Zamknięta dla ruchu ul. Rajska - odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do ul. Heweliusza oraz ul. Wielkie Młyny i ul. Podmłyńska

• Na dwukierunkowej ul. Korzennej utworzony zostanie pas do parkowania oraz miejsca parkingowej dla osób z niepełnosprawnością

• Ulice Na Piaskach oraz Katarzynki na skrzyżowaniach z ul. Rajską zostają ulicami bez przejazdu tzw. ślepymi

• Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej

• Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej

• Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka i ul. Wapienniczej przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP)

• Brak zmian w organizacji ruchu na ul. Stolarskiej, ul. Mniszki oraz ul. Igielnickiej

Główne Miasto

• wjazd na obszar Głównego Miasta wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) oraz kart parkingowych sektora FGM możliwy będzie od strony Targu Drzewnego, jedynie ulicą św. Ducha

• Wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego niemożliwy

• Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice św. Ducha-Latarniana-Szeroka

• Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką

• Z powodu remontu na całym odcinku wyłączone dla ruchu są ul. Węglarska oraz ul. Pańska, bez skrzyżowania z ul. Szeroką

• Z powodu prac przy kościele św. Mikołaja dla ruchu wyłączony jest odcinek ul. Świętojańskiej od ul. Pańskiej do ul. Szklary

• Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie

• Wjazd na ulice objęte Jarmarkiem dla mieszkańców posiadających identyfikator IGM (do SOD) oraz karty parkingowe sektora FGM w godzinach 20:00 - 10:00

• Z uwagi na możliwe duże potoki pieszych, zwłaszcza w okolicach Targu Rybnego oraz Skweru Świętopełka możliwe czasowe wydłużenia czasu zamknięcia wjazdu dla mieszkańców - należy dostosować się do poleceń ochrony

• Wzorem lat ubiegłych funkcjonuje pętla uliczna ul. Św. Ducha-Złotników-Szklary-Podwale Staromiejskie

• Zamknięty dla ruchu wjazd na Targ Rybny od ul. Podwale Staromiejskie - przejazd jednokierunkowym ciągiem ulic U Furty-Tobiasza

Długie Ogrody

• Szafarnia od wjazdu do parkingu podziemnego budynku Waterlane do skrzyżowania z ul. Długie Ogrody będzie zamknięta dla ruchu kołowego

• Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa Grobla do skrzyżowania z ul. Łąkową będzie drogą jednokierunkową w relacji do ul. Łąkowej. Ruch na odcinku ul. Długie Ogrody od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szopy będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (obecnie prowadzącą w stronę Podwala Przedmiejskiego).

• Szopy, na skrzyżowaniu z ulicą Długie Ogrody, będzie ulicą bez przejazdy (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).

• Ulice Krowoderska i Św. Barbary będą drogami bez przejazdu (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).

• Z ul. Seredyńskiego możliwy skręt w prawo w Długie Ogrody w kierunku ul. Łąkowej

• W tym roku nie będzie zamykana ul. Łąkowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Długie Ogrody do wysokości Akademii Muzycznej

• Z uwagi na budowę mostu zwodzonego w ciągu ul. Stągiewnej brak możliwości przejazdu w stronę ul. Stągiewnej