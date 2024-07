Trwają prace rozbiórkowe hali magazynowej w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku - poinformowała straż pożarna. Służby starają się dotrzeć do zarzewia ognia i go ugasić.

Nowy Port w Gdańsku (fot. Słuchacz Jan) / Słuchacz Jan / Archiwum prywatne





Trwa rozbiórka hali magazynowej w Nowym Porcie w Gdańsku.



We wtorek wieczorem na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany i rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Są one prowadzone w celu dotarcia do zarzewia ognia i ugaszenia pożaru - poinformował oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej kpt. Andrzej Piechowski.

Jak informują gdańscy strażacy, we wtorek wieczorem, ze względu na przechodzący przez Gdańsk front burzowy z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, przerwano prace w kanale portowym.



Nowy Port w Gdańsku (fot. Słuchacz Jan) / Słuchacz Jan / Archiwum prywatne

W tej chwili na miejscu działają dwa zastępy PSP i oficer operacyjny, który nadzoruje prace - dodał Andrzej Piechowski. Na miejscu jest 13 osób.







Pożar wybuchł w niedzielę w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Ogień najpierw objął halę magazynową o powierzchni około 400 mkw. Później rozprzestrzenił się i łącznie objął 6,5 tys. mkw.



We wtorek prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.



Z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody zamknięte są kąpieliska w Sopocie oraz w Gdańsku na odcinku od Nowego Portu do Jelitkowa.