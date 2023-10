15 października komunikacja miejska w Trójmieście, a także Wejherowie, Rumi, Redzie oraz gminie wiejskiej Wejherowo i gminie Luzino będzie bezpłatna. Ma to zachęcić jak największą liczbę mieszkańców do głosowania w wyborach parlamentarnych.

Gdynia - zdjęcie archiwalne / Shutterstock

Robimy to po to, by nikt nie miał wymówki, że 15 października zostaje w domu - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Dodatkowe linie w Gdańsku

ZTM w Gdańsku, w dniu wyborów, w dzielnicach, gdzie transport publiczny funkcjonuje w dni powszednie, uruchomi dodatkowe linie autobusowe. Oto one:

linia nr 113 - pojedzie na skróconej trasie Łostowice - Świętokrzyska - Gościnna, według specjalnego rozkładu jazdy;

- pojedzie na skróconej trasie Łostowice - Świętokrzyska - Gościnna, według specjalnego rozkładu jazdy; linie nr 118, 268 i 512 - będą funkcjonować według powszedniego rozkładu jazdy;

- będą funkcjonować według powszedniego rozkładu jazdy; linia nr 269 - pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy dla dni wolnych od nauki szkolnej;

- pojedzie zgodnie z rozkładem jazdy dla dni wolnych od nauki szkolnej; linia nr 195 - będzie funkcjonować według specjalnego rozkładu jazdy.

- będzie funkcjonować według specjalnego rozkładu jazdy. dodatkowo, w dzielnicy Orunia, wprowadzona zostanie specjalna linia nr 501, która zawiezie mieszkańców z ulicy Żuławskiej do Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27, mieszczącej się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, przy ul. Smoleńskiej. Trasa linii poprowadzi od skrzyżowania ulic Żuławskiej i Lipce ulicami: Żuławską, Przyjemną, Związkową i Smoleńską. Powrót odbędzie się ulicami: Smoleńską, Boczną i Żuławską.

Bezpłatne przejazdy w niedzielę, 15 paźziernika / UM Gdańsk /

Bezpłatnie mieszkańcy z niepełnosprawnościami

Bezpłatnie, do lokali wyborczych, zostaną dowiezieni również mieszkańcy z niepełnosprawnościami.

Potrzebę skorzystania z takiego przewozu można zgłosić do niedzieli, 15 października włącznie - dzwoniąc pod numer Gdańskiego Centrum Kontaktu: 58 524 45 00 lub wysyłając mail na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.

Inne miasta i gminy

Bezpłatna komunikacja publiczna będzie obejmować wszystkie środki transportu obsługiwane przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni i MZK w Wejherowie.

Jak powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, miasto "słynie z dobrej frekwencji, ale wiadomo, że mieszka u nas dużo osób starszych". Podobnie jak w wielu innych gminach, od lat przewozimy do lokali wyborczych osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze - dodał.

Wybory są trochę jak meblowanie naszego domu czy mieszkania. Dlatego 15 października spotkajmy się wszyscy w lokalach wyborczych i razem umeblujmy nasz kraj, nasz dom. Bądźmy tego dnia razem - stwierdziła z kolei Beata Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa.