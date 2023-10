"Jazda na wybory" - to nazwa akcji darmowych przejazdów komunikacją miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w niedzielę, 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych. Chodzi o to, aby pasażerom ułatwić dojazd do lokali wyborczych.

Katowice - zdjęcie archiwalne / Shutterstock Akcja "Jazda na wybory" dotyczy autobusów, tramwajów, a także trolejbusów, które jeżdżą pod szyldem "Transport GZM" na terenie 56 gmin woj. śląskiego. Z darmowych przejazdów będzie można korzystać od północy do północy, a nie tylko w czasie, gdy otwarte są lokale wyborcze. Nie będzie też wymagane żadne zaświadczenie, karta ani aplikacja. "Nie ograniczamy, nie sprawdzamy" Kazimierz Karolczak, szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w rozmowie z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem powiedział, że "niedziela będzie ważnym dniem, w którym zdecydujemy o tym, kto nas będzie reprezentował w parlamencie przez kolejne 4 lata". Chcemy maksymalnie ułatwić wszystkim mieszkańcom możliwość oddania swojego głosu w wyborach. Nie wszyscy mają komisje wyborcze pod nosem. W mniejszych gminach często są one znacznie oddalone od miejsca zamieszkania. Zdarza się także, że głosujemy tam, gdzie jesteśmy zameldowani, choć mieszkamy w zupełnie innym miejscu. Z myślą o tych wszystkich mieszkańcach, uruchomimy bezpłatny publiczny transport zbiorowy dniu wyborów - dodał Karolczak. Jak podkreślił, "nie ograniczamy, nie sprawdzamy". Staramy się maksymalnie uprościć, żeby już nie wprowadzać dodatkowych informacji. Najważniejsze, żeby 15 października znaleźć czas i udać się do swojego lokalu wyborczego. Jeszcze raz zapraszam - mówił. Zobacz również: Zderzenie motocyklisty z busem na A1. Nie żyje jedna osoba

Polscy piłkarze już na Wyspach Owczych. Jutro ważny mecz

Byli wagnerowcy mordują w Rosji. Ofiar szybko przybywa

Oblała benzyną i podpaliła partnera Opracowanie: Paweł Kmiecik