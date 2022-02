Gdańsk, Gdynia i Sopot w geście solidarności z Ukrainkami i Ukraińcami uruchamiają zbiorki pieniędzy.

Manifestacja pod hasłem "Solidarnie z Ukrainą" na Placu Solidarności w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

W geście solidarności i w odpowiedzi na brutalny atak ze strony Rosji, Fundacja Gdańska uruchomiła zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainkom i Ukraińcom - zarówno na terenie ich kraju, jak i tym mieszkającym w Gdańsku.

Jak informuje magistrat, środki zebrane w ramach zbiórki pieniędzy zostaną przekazane na realizację działań pomocowych przez organizacje pozarządowe, które już teraz prowadzą działania humanitarne w Ukrainie oraz na pomoc udzielaną wspólnocie ukraińskiej w Gdańsku. Zbiórka prowadzona jest na Facebooku: Gdańsk Pomaga Ukrainie.



Solidarność, wsparcie i pomoc niepodległej Ukrainie i jej mieszkańcom zadeklarowała także Gdynia. Pierwszą zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym na miejscu militarnej agresji zorganizowała już Fundacja Pomagam.pl.

Sopot solidaryzując się z Ukraińcami przygotowuje się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Miasto może przyjąć natychmiast kilkadziesiąt osób. Swoją pomoc mogą również zaoferować mieszkańcy Sopotu. Deklaracje pomocy, np. chęci odstąpienia uchodźcom mieszkania czy przyjęcia do siebie rodzin z Ukrainy, można zgłaszać do kancelarii Urzędu Miasta Sopotu. Tworzona jest też baza ludzi chcących pomagać jako wolontariusze.





Oprócz tego Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu miliona złotych z rezerwy budżetowej województwa na rzecz organizacji pozarządowych niosących pomoc uchodźcom.