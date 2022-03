W piątek, 4 marca, pierwszy transport 30 palet z darami wyruszył w drogę z Gdańska na granicę z Ukrainą. To artykuły przekazane przez mieszkanki i mieszkańców, firmy prywatne, aktywistów i organizacje pozarządowe.

Polsat Plus Arena Gdańsk jest centralnym magazynem zbiórki Gdańsk Pomaga Ukrainie. To tutaj gdańszczanie, a także mieszkający tu obywatele Ukrainy, mogą przywozić dary. To także główny punkt przyjmowania pomocy od rodaków mieszkających poza granicami kraju. Swoje dary przekaże w najbliższych dniach Polonia z Norwegii, Holandii, Dani oraz Szwecji.

Dziękuję wszystkim tym, którzy pomagają. Jako gdańszczanki i gdańszczanie umiemy dzielić się dobrem i tym, co najbardziej potrzebne dzisiaj na Ukrainie. Jeszcze raz apeluje, pomagajmy z głową, przywoźmy to, co jest na liście na stronie internetowej Gdańsk Pomaga Ukrainie - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Aktualną listę potrzebnych darów oraz miejsca, do których można je dostarczać, można znaleźć na stronie Gdańsk Pomaga Ukrainie.



W wysłanym transporcie znalazło się w ponad 4 tysiące artykułów higieny osobistej, koce, śpiwory, latarki, karimaty, baterie, powerbanki, ręczniki i koce termiczne.

Dzięki Gdańskim Usługom Komunalnym w transporcie znalazło się też 7 palet profesjonalnego asortymentu medycznego między innymi do opatrywania ran i drobny sprzęt medyczny. Ukraińcy otrzymają 150 resuscytatorów, ponad 10 000 opatrunków (gaz, gazików, plastrów, chust trójkątnych, kompresów etc.), kilkaset igieł, wenflonów i rurek nosowo-gardłowych.

W transporcie znalazło się także ponad 800 opakowań leków m.in. przeciwgorączkowych, przeciwbólowych i odkażających. Blisko połowa darów przekazanym przez mieszkańców to paczki z artykułami dziecięcymi: kaszkami, słoiczkami z obiadkami, chusteczkami nawilżanymi i pampersami.