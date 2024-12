Palety wypełnione karmą i legowiskami od RMF FM i naszych słuchaczy dotarły do kolejnego schroniska. Pół tony darów dojechało do "Promyka" w Gdańsku. W sumie tej zimy do schronisk w całej Polsce dostarczymy trzy tonu karmy i kilkaset legowisk dla psów i kotów.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM W piątek popołudniu do Gdańska dotarły cztery załadowane palety z karmą, legowiskami i niezbędnymi rzeczami dla schroniska. W sumie dary ważyły około pół tony. Instagram Rolka Każda ilość, każda rzecz jest doceniana i potrzebna. Najważniejszym elementem jest to, że to wsparcie dla zwierząt, ale też to, że jest wsparcie zewnętrzne dla nas wszystkich tutaj w tym schronisku, że to schronisko nie jest samotną wyspą, tylko są ludzie, którzy myślą o nas, o tych zwierzętach i starają się pomagać jak mogą. A my możemy tylko dziękować, nic więcej - mówił Grzegorz Zalewski, pracownik schroniska. Wśród mieszkańców schroniska jest wiele zwierząt wymagających szczególnej opieki, jak Max, który niedawno przeszedł operację żołądka. Operacja była poważna, a tu jak widzisz jest całkiem sprawny chłopak. Dzielny jest. Natomiast teraz trzeba go "odbić" troszeczkę i dać mu troszkę pojeść, a potem znaleźć dom - opowiada Zalewski. Kluczowa dla jego zdrowia jest między innymi wysokojakościowa karma. Z nowego legowiska będzie korzystała też między innymi seniorka Gaja, mieszkająca teraz w ocieplonym pawilonie. Część zwierząt zimę spędzi na dworze. / Stanisław Pawłowski / RMF FM Tu są pieski starsze, maluchy, takie, które na wybiegu już nie dadzą rady, między innymi Gaja. Ona może tylko spokojnie czekać na dom albo spokojnie sobie tutaj siedzieć w tym ciepełku - opisuje Zalewski. W kolejnych dniach odwiedzimy schroniska m.in. w Chełmku, Sosnowcu, Szczecinie i Kielcach. Śledźcie nasze media społecznościowe, gdzie będziecie mogli zobaczyć relacje z odwiedzin w schroniskach! Zobacz również: Trzy tony karmy dla czworonogów. RMF FM z prezentami dla schronisk