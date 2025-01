W Gdańsku trwa projekt "Złota rączka dla seniora", w tym roku również będzie kontynuowany. Jego celem jest wsparcie osób starszych w codziennych wyzwaniach napraw domowych – od uszczelniania kranów po wymianę żarówki. To wsparcie jest bezcenne, szczególnie dla osób samotnych i mniej sprawnych fizycznie. Pracownicy usuwają nawet 100 usterek miesięcznie.

/ MOPR / Materiały prasowe

Telefon dzwoni cały czas. Jest bardzo duże zapotrzebowanie, bo ci seniorzy, emeryci czy renciści, którzy już są po siedemdziesiątce, nie są sobie w stanie sami pomóc, więc szukają tutaj pomocy, a nie są w stanie też opłacić tych usług, bo dzisiaj przyjazd technika to jest 150 -170 zł dodatkowo i części. W naszym projekcie nasza praca i części zamienne użyte do naprawy do wysokości 80 zł są bezpłatne, także dla tego seniora to jest bardzo duża pomoc - mówi pan Przemysław, koordynator projektu.

Usługi oferowane przez "złote rączki" są dopasowane do najczęstszych problemów, z jakimi borykają się seniorzy - od hydraulicznych po elektryczne i meblowe. Komuś np. kontakt wyjdzie ze ściany albo włącznik nie działa. Czy nie mogę sobie wymienić żarówki w żyrandolu - wylicza pan Przemysław. Co ważne, pierwsze 80 zł kosztów materiałów jest pokrywane przez projekt.

Podczas rozmowy naszego reportera z panem Przemysławem telefon zadzwonił kilka razy.

Zaraz wrócimy do rozmowy, tylko wyślę SMS, że zaraz oddzwonię - przerwał na chwilę pan Przemysław. Tak, grafik jest w tej chwili na ten tydzień już cały zapchany i pół następnego również - przyznaje, przeglądając zapisy. Jak dodaje, mimo ograniczeń, jakich nie wykonują - usług budowlanych czy pracy poza Gdańskiem - lista oczekujących "złotej rączki" nieustannie rośnie.

Zgłoszenia dotyczące napraw w Gdańsku przyjmowane są w dni powszednie, w godzinach od 7.30 do 15.30, pod numerem tel. kom.: 881 703 096.

Przykładowe naprawy, które w ramach usługi, wykonuje "złota rączka":

- naprawi, wymieni lub uszczelni cieknący kran w łazience i w kuchni, wężyk od armatury, głowicę, perlator;

- naprawi lub wymieni uszkodzoną spłuczkę;

- zajmie się regulacją okna, drzwi oraz montażem deski sedesowej;

- wymieni np. zepsuty zamek, zasuwę w drzwiach, przykręci klamkę, nasmaruje zawiasy;

- przymocuje gniazdko elektryczne lub włącznik, wymieni zepsutą żarówkę, w razie potrzeby podłączy pralkę i zmywarkę;

- przymocuje regał, obraz lub karnisz, wymieni uszkodzone "żabki" przy firankach.

Projekt to inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, którą realizuje Gdańska Spółdzielnia Socjalna. Osoba starsza może skorzystać z usługi dwa razy w roku. Realizacja tej, czwartej edycji projektu finansowanego przez miasto Gdańsk, potrwa do końca października 2026 roku.