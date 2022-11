Dziewięć samochodów zniszczył ogień minionej nocy w Słupsku. Strażacy wyjeżdżali do pięciu różnych pożarów, ich przyczyny są na razie nieznane. Sprawa zajmuje się już policja. Trudno mówić, że były to przypadkowe pożary.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwsze ze zgłoszeń strażacy otrzymali tuż po g. 1.00 w nocy. Było to wezwanie do pożaru przy ul. Kołłątaja. Do kolejnych zdarzeń doszło przy ulicach: Wiatracznej, Konarskiego, Ostroroga i Szczecińskiej w słupskiej dzielnicy Zatorze lub jej bezpośrednim sąsiedztwie. Ostatni z pożarów zauważony został kilka minut przed g. 4.00 nad ranem. Dla strażaków były to prawie 3 godziny bardzo intensywnej pracy.

Z pożarami walczyli strażacy PSP ze słupskich Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych. Nie było osób poszkodowanych. Na tą chwilę nie jest znana przyczyna tych zdarzeń - mówi RMF FM mł. kpt. Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Jak dodaje w sumie spłonęło lub uszkodzonych zostało 9 samochodów osobowych.

Wiele wskazuje na to, że doszło do podpaleń samochodów, choć oficjalnie nikt jeszcze tego nie mówi. Jak dowiedział się reporter RMF FM, dla słupskich strażaków to kolejna taka noc w ostatnich tygodniach, gdy płonie kilka samochodów w różnych miejscach.

Niepokojące są też statystyki przedstawione przez słupską komendę straży pożarnej. W 2021 roku w całym mieście doszło do 27 pożarów samochodów. W 2022 odnotowano już 32 takie zdarzenia, z czego tylko od 1 września do dziś - 17.

Policja wstępnie ustaliła, że przyczyną zdarzeń były podpalenia. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem dokładnych okoliczności. Na miejsca tych zdarzeń od razu pojechali policjanci, którzy prowadzą intensywne czynności mające na celu ustalenie okoliczności oraz sprawców tych zdarzeń. Do działań wykorzystywany jest policyjny pies służbowy, a czynności na miejscu prowadzą technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczają ślady i wykonują dokumentację procesową. Zaplanowane są również czynności z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa - przekazał RMF FM mł. asp. Jakub Bagiński z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Jak dodał, osoby mające wiedzę na temat tych zdarzeń proszone są o kontakt z policjantami pod numerami telefonów: 47 74 20 545 lub numerem alarmowym 112.