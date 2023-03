Zakład Utylizacyjny na gdańskich Szadółkach organizuje dzień otwarty. W najbliższą sobotę będzie go można zwiedzić, poznać tajniki gospodarowania opadami czy zobaczyć jak wygląda sortownia śmieci po modernizacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przywożone są odpady z 4 gmin. Oprócz Gdańska to także Kolbudy, Pruszcz Gdański oraz gmina wiejska Pruszcz Gdański. Jak informują pracownicy zakładu, to opady od ponad 560 tys. mieszkańców.

Dzień otwarty zaplanowano na najbliższą sobotę, między godziną 10 a 14. Aby wziąć w nim udział, trzeba zapisać się na zwiedzenie na jednej z popularnych stron. Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z zaproszenia. Ze względów bezpieczeństwa dzieci muszą mieć co najmniej 13 lat. Dodatkowo muszą być pod opieką osoby dorosłej.

Zapraszamy mieszkańców, aby zobaczyli co dzieje się z odpadami, które każdy z nas produkuje w domu. Aby w pełni zrozumieć ideę segregacji odpadów, przekonać się, dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja już u źródła, czyli w naszych domach chcemy pokazać co się z nimi dzieje po wyrzuceniu do śmietnika. Poznanie od środka naszego zakładu pozwoli zobaczyć, jak wygląda zagospodarowywanie odpadów w naszym mieście. Jestem przekonany, że po wizycie w naszej zmodernizowanej sortowni każdy będzie inaczej podchodził do wyrzucanych odpadów. Bo odpady, które do nas trafiają, zamieniamy w cenne surowce wtórne i to chcemy właśnie pokazać podczas dnia otwartego w zakładzie - mówi Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego.

Zwiedzający będą mogli zobaczyć także między innymi jak funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak wyglądają kwatery składowania odpadów, biofiltr czy kompostownie.

Aby wziąć udział w zwiedzaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ.

Zainteresowani zwiedzaniem - ze względów bezpieczeństwa - powinni się także odpowiednio przygotować. Pracownicy proszą o ubranie butów na płaskiej podeszwie, całkowicie zakrywających całą stopę. Osoby z długimi włosami powinny je spiąć na czas zwiedzania. Z uwagi na to, że część podróży po zakładzie odbywać będzie się busem, osoby z chorobą lokomocyjną proszone są o zabranie ze sobą odpowiednich leków.

Zakład prosi także o uszanowanie prywatności pracowników i nierobienie im zdjęć podczas zwiedzania obiektu.