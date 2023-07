Pod koniec sierpnia mieszkańcom Lęborka zostanie udostępniony system FALA. Stopniowo wdrażany będzie też w kolejnych miastach na Pomorzu. Oficjalny start systemu i aplikacji umożliwiającej zakup biletów i planowanie podróży zapowiadany jest na 15 grudnia.

Komunikacja miejska w Gdańsku / Shutterstock

Harmonogram wdrażania długo zapowiadanego i opóźnionego systemu przedstawiła dziś samorządowa spółka InnoBaltica, odpowiedzialna za realizację tego projektu oraz firma Asseco Data Systems, która jest głównym wykonawcą systemu. Ma umożliwić on zakup biletów od różnych przewoźników w ramach jednej usługi. Pasażerom pozwoli na wybranie najlepszej trasy przejazdu oraz ceny biletu. FALA obejmie kolej regionalną i komunikację zbiorową w 9 różnych miastach na terenie województwa.

Rozruch systemu będzie stopniowy, a jego początek planowany jest na koniec wakacji. Od 25 sierpnia możliwe będzie zakładanie kont na stronie systemu FALA, w specjalnym portalu przeznaczonym dla pasażerów. Po założeniu konta możliwe będzie zamówienie karty systemu FALA.

15 września w Lęborku uruchomiony zostać ma pierwszy punkt obsługi klienta. Tydzień później w mieście możliwe ma być już podróżowanie z kartą FALA lub kartą płatniczą, którą będzie można podpiąć do systemu. Na kolejny etap, kluczowy etap systemu - planer podróży oraz uruchomienie specjalnej aplikacji - mieszkańcy Lęborka poczekać będą musieli do 15 grudnia. Wówczas system wprowadzany będzie równolegle we wszystkich miastach.

Do tego czasu, zgodnie z podobnym schematem jak w Lęborku, system wdrażany będzie kolejno w Pucku i Władysławowie, Chojnicach, a następnie Słupsku. 1 grudnia punkt obsługi klientów uruchomiony ma zostać w Trójmieście, a od 15 grudnia gdańską i gdyńską komunikacją będzie można już jeździć także z kartami płatniczymi i kartami systemu FALA. Od 15 grudnia działać ma też wspomniany planer i aplikacja. Ten dzień wskazywany jest też jako oficjalna data startu systemu. Od tego czasu korzystać z niego będą mogli też mieszkańcy Wejherowa i Tczewa, choć dla tych miast nie wskazano jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących harmonogramu wdrażania FALA.

Sam system jest już po kluczowych testach, które w ostatnich tygodniach prowadzone były w Lęborku. W tym czasie z systemu korzystało kilkudziesięciu testerów. To była kompleksowa próba techniczna. Udowodniła ona, że możliwe jest w bliskiej perspektywie publiczne uruchomienie systemu w ramach tzw. fazy rozruchu. Pierwszymi regularnymi pasażerami, korzystającymi z udogodnień FALI, będą właśnie lęborczanie. Po czym sukcesywnie zamierzamy, wraz z wykonawcą, przechodzić do następnych lokalizacji. Największym wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na skalę, będzie Trójmiasto. Dlatego przewidziane jest w nieco dalszej kolejności, aby do tego czasu system okrzepł w praktyce w mniejszych miastach - mówi Radomir Matczak, prezes zarządu InnoBaltiki.

Jak zdradzają przedstawiciele spółki system jest jeszcze przed dodatkowymi testami typu user experience, oceniającymi łatwość obsługi dla użytkowników, a także wydajnościowymi, które mają wykazać czy będzie on w stanie udźwignąć obciążanie nawet 2 milionów transakcji dziennie.

Za trzy tygodnie z kolei, 16 sierpnia, ruszyć ma w regionie kampania informacyjna, promująca system FALA.