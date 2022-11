W Gdańsku trwa kolejna edycja akcji "Każdy może pomóc". Na darczyńców czeka jeszcze ok. 270 dzieci - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

/ archiwum MOPR /

Idea akcji prowadzonej już od 10 lat jest prosta: chodzi o to, by paczki ze świątecznymi podarunkami nie były przypadkowe. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców prezenty są przygotowywane z myślą o konkretnym dziecku.

To możliwe dzięki listom sporządzonym przez pracowników socjalnych, utrzymujących kontakt z dziećmi. W każdym z nich znajdują się podstawowe dane o dziecku. Jego imię, wiek, zainteresowania, ale też informacja o czym marzy.

Na ich podstawie można przygotować naprawdę piękny prezent. Nie musi być drogi, ważne, aby był przemyślany i od serca. Takie cieszą najbardziej. Radość obdarowanych maluchów jest szczera i wielka. Ich uśmiechnięte twarze są bezcenne. I to zasługa darczyńców! Zachęcamy do współdziałania i włączenia się w tegoroczną, jedenastą edycję naszej akcji - mówi Agnieszka Chomiuk, p.o. dyrektorki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Aby wziąć udział w akcji należy wysłać swoje zgłoszenie na adres: mopr-kmp@gdansk.gda.pl List o dziecku, który chętni otrzymają zwrotnie, opatrzony będzie kodem, przypisanym do konkretnego podopiecznego MOPR. Darczyńcy nie poznają danych osobowych dziecka, a obdarowane przez nich dzieci nie dowiedzą się, kto przygotował dla nich prezent.

W tym roku potrzeby są większe, niż w latach poprzednich. Wsparcia wymaga 700 gdańskich dzieci - około setka więcej niż w 2021 roku. Wśród nich są maluchy i nastolatki. Ok. 270 listów z marzeniami nie zostało jeszcze przeczytanych przez dobroczyńców.

Przygotowane paczki trzeba opatrzyć kodem. 3 grudnia oraz od 5 do 8 grudnia będzie można dostarczać je na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. Od strony sekretariatu stadionu odbierać będą je pracownicy MOPR. Finał akcji zaplanowano 10 grudnia. Wtedy upominki zostaną rozwiezione bezpośrednio do miejsc, w których mieszkają dzieci.