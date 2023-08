Akademiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego będą droższe, niż w ubiegłym roku. Ceny wzrosną od 10 do 30 zł - podała rzeczniczka uczelni dr Joanna Śliwińska.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nowym roku akademickim Gdański Uniwersytet Medyczny przygotował 967 miejsc w czterech Domach Studenckich zlokalizowanych przy ul. Dębowej 5 w Gdańsku, w sąsiedztwie uniwersyteckiego kampusu.



Do dyspozycji mieszkańców przygotowaliśmy pokoje jedno-, dwu- i trzyosobowe. Skorzystają z nich studenci kierunków polskojęzycznych, jak również prowadzonych w języku angielskim - poinformowała rzeczniczka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dr Joanna Śliwińska.



Dodała, że uczelnia oferuje w sumie 1007 miejsc noclegowych, jednak część przeznaczono jest m.in. dla rodzin studentów i uchodźców wojennych z Ukrainy.



Wyjaśniła, że z uwagi na rosnące koszty utrzymania akademików ceny uległy nieznacznej zmianie w stosunku do ubiegłego roku. W zależności od standardu jest to wzrost od 10 do 30 złotych - podkreśliła.

Ile kosztują pokoje w akademikach?

Z zarządzenia rektora GUMed w sprawie cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich na przyszły rok akademicki wynika, że ceny zaczynają się od 400 zł miesięcznie w pokoju 3 osobowym do nawet 1,4 tys. zł w pokoju jednoosobowym.



Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych GUMed, uczestnicy kursu PREMEDICAL, uczestnicy programów: ERASMUS, MOST oraz innych programów organizowanych przez GUMed za pokój jednoosobowy muszą zapłacić od 550 zł (Dom Studencki nr 1, pokój mały, bez lodówki z ogólnodostępną łazienką) do nawet 1,3 tys. zł za pokój z lepszym wyposażeniem (lodówka, małe AGD i łazienka w pokoju) w Domu Studenckim nr 2.



Ceny za miejsce w 2-osobowym pokoju wynoszą ok. 600 zł. Natomiast za miejsce w pokoju 3-osobowym student musi zapłacić ok. 400 złotych miesięcznie.

Inne stawki dla absolwentów i pracowników

Inne stawki obowiązują stażystów, absolwentów i pracowników GUMed oraz pracowników podmiotów powiązanych z GUMed, a także studentów innych uczelni i osób niebędącymi studentami.



Najtańszy pokój jednoosobowy (z lodówką i małym AGD, ogólnodostępną łazienką) kosztuje 756 złotych. Za najdroższy pokój jednoosobowy również z lodówką, małym AGD, ale i z łazienką w pokoju, trzeba zapłacić ponad 1,4 tys. złotych miesięcznie.



Pokoje dwuosobowe dla tej grupy kosztują od 648 zł do ponad 700 zł miesięcznie. Najtańsze są pokoje 3-osobowe. Miejsce w takim pokoju z lodówką, umywalką w pokoju, ale z ogólnodostępną łazienką kosztuje 442 złotych.

Zainteresowanie akademikami nie słabnie



Rzeczniczka uczelni zapewniła, że zainteresowanie ofertą noclegową GUMed jest duże. Zdecydowana większość studentów starszych roczników deklaruje chęć przedłużenia zakwaterowania na kolejny rok. W pierwszej turze naboru wniosków studentów polskojęzycznych przyznano 287 miejsc, w drugim naborze (w sierpniu) zaplanowano 110 miejsc, głównie dla studentów I roku, którzy dopiero rozpoczną naukę w GUMed - podkreśliła.



Podała również, że w akademikach będzie kontynuowało zamieszkanie 320 studentów zagranicznych. Dla studentów I roku kierunków prowadzonych w języku angielskim zaplanowano 100 miejsc, natomiast pozostałe 90 miejsc przeznaczono dla doktorantów i studentów kształcących się w GUMed w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus+.