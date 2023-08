Krośnieński Holding Komunalny (KHK) i Wodociągi Krośnieńskie w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcają mieszkańców podkarpackiego Krosna i okolicznych gmin do picia wody z kranu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała Wioletta Zimmermann-Szubra z KHK, kampanii promocyjnej towarzyszy hasło - "Krośniczanka. Czysta i zdrowa woda kranowa".



Kampania ma zachęcić mieszkańców Krosna oraz okolicznych gmin, do których Wodociągi Krośnieńskie dostarczają wodę, do picia wody kranowej - dodała.



Zimmermann-Szubra podkreśliła, że kampania ma też przekonać mieszkańców, że picie krośnieńskiej kranówki ma znaczenie nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. To przecież alternatywa dla wody butelkowanej - dodała.



Promocja, jak przekonuje Zimmermann-Szubra, ma utrwalić zachowania proekologiczne.



Kampania promocyjna prowadzona jest głównie w mediach społecznościowych.



W 2022 r. Krośnieński Holding Komunalny uzyskał prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy "Krośniczanka. Czysta i zdrowa woda kranowa".



Wszystkie wyniki badań jakości wody dostarczanej przez Wodociągi Krośnieńskie dostępne są na bieżąco na stronie internetowej spółki.