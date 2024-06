Prokuratura w Kartuzach skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku drogowego z udziałem wozu strażackiego OSP Żukowo. Do tragedii doszło we wrześniu ubiegłego roku. Zginęło dwoje strażaków ochotników: 22-latka i 25-latek.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Adam Warżawa / PAP Prokurator zarzucił kierującemu wozem strażackim nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w następstwie czego zginęły dwie osoby. Grozi za to do 8 lat więzienia. Kierujący nie dostosował prędkości do panujących warunków Do zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 września 2023 r. w Żukowie w trakcie dojazdu załogi OSP na miejsce wypadku drogowego w miejscowości Małkowo. Kierujący wozem strażackim, wykonując na łuku drogi manewr wyprzedzania ciągnika siodłowego z naczepą, utracił nad nim panowanie. Pojazd przewrócił się na prawy bok, uderzając przy tym w lewy bok ciągnika. W wozie łącznie znajdowało się pięciu członów załogi OSP. Dwoje z nich zmarło na miejscu w wyniku doznanych obrażeń - informuje rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Biegły stwierdził, że kierujący wozem strażackim nie zachował należytej ostrożności. Nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zapewniającej panowanie nad pojazdem - dodała rzeczniczka. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Zobacz również: Dwoje strażaków ochotników nie żyje. Byli kuzynami