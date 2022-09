Zakończył się remont blisko kilometrowego odcinka ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. Kierowcy mogą znów jeździć w dwóch kierunkach - w stronę ul. Niepołomickiej i w stronę Traktu Św. Wojciecha. Niebawem ma ruszyć budowa ronda u zbiegu ulic Starogardzkiej i Niepołomickiej.

Ulica Starogardzka po remoncie / Gdański Zarząd Dróg i Zieleni /

Na początku lipca rozpoczął się remont ulicy Starogardzkiej. Obejmował on odcinek od ul. Nowiny do ul. Pastelowej. To fragment zaraz przy wjeździe na Trakt Św. Wojciecha. Przez ostatnie dwa miesiące przejezdny był pas tylko w stronę Oruni.

Naprawiliśmy konstrukcję nawierzchni, na której ułożona została nowa warstwa bitumiczna. Wymieniliśmy również nawierzchnię chodnika wraz z krawężnikami. Zastosowaliśmy przy tym rozwiązania, ułatwiające odprowadzanie wód opadowych z jezdni i chodnika - wymienia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Jak informuje GZDiZ, na miejscu trwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe, ale nie wpływają one na organizację ruchu.

Na drugim końcu ulicy Starogardzkiej ruszy wkrótce budowa ronda u zbiegu ulic Niepołomickiej i Czerskiej. Rozstrzygnięto już przetarg. Rondo ma usprawnić ruch w tym miejscu.

Ułatwi poruszanie się nie tylko kierowcom, ale także pieszym i rowerzystom. Budowa ronda oznaczać będzie nie tylko budowę nowego układu drogowego dla pieszych, rowerzystów i kierowców. W zakresie zadania jest również wykonanie kanalizacji deszczowej i ogrodu deszczowego - mówi Aneta Niezgoda, rzecznik prasowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Koszt modernizacji prawie kilometrowego odcinka ulicy Starogardzkiej wyniósł ponad 2,8 mln złotych. Natomiast rondo kosztować będzie miasto prawie 11 mln złotych, a zakończenie jego budowy zaplanowane jest wiosną przyszłego roku.

autor: Stanisław Pawłowski