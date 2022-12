Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. Są zarzuty dla zatrzymanego Pawła P.

Sprawa Iwony Wieczorek w Archiwum X

W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku 19-letnia Iwona Wieczorek bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie. Niespodziewanie odłączyła się od przyjaciół i postanowiła wrócić do domu pieszo. Nigdy do niego nie dotarła.

Kamera monitoringu ostatni raz zarejestrowała Iwonę Wieczorek przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca 19-latka do domu miała ok. 2 km. Aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa.

W trakcie umorzonego w 2012 roku śledztwa dotyczącego zaginięcia 19-latki przesłuchano ok. 300 świadków. Już w czasie śledztwa co najmniej dwukrotnie przeszukano plaże i wydmy oraz pas nadmorski w okolicach, w których ostatnio była widziana. Sprawdzono m.in. stawy i studzienki kanalizacyjne. Przeszukano miejsca wskazane przez jasnowidzów, którzy skontaktowali się z policją lub rodziną zaginionej.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek prowadzona jest od marca 2019 roku w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Do analizy zebranych materiałów wykorzystano nowe, najnowocześniejsze środki, co pozwoliło inaczej spojrzeć na dowody. Korzystano też z pomocy tzw. profilerów. Z naszych ustaleń wynika, że w tym śledztwie w najbliższym czasie jeszcze się wiele wydarzy.

Policja opublikowała nagranie

O sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek znów zrobiło się głośno na początku grudnia. Policja opublikowała wówczas w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać mężczyznę, który szedł za Iwoną Wieczorek w noc jej zaginięcia w lipcu 2010 roku.

Funkcjonariuszom udało się ustalić dokładny wizerunek mężczyzny. Mundurowi apelowali wówczas, aby osoby posiadające wiedzę na temat mężczyzny z nagrania kontaktowały się z policją.

Szybko do warszawskich policjantów zgłosił się sam mężczyzna z filmu. Był to 58-latek z Chorzowa. Po przesłuchaniu został zwolniony.