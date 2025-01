W największej galerii handlowej w Gdyni powstał specjalny spot, w którym młodzież w wieku 11-18 lat będzie mogła spędzić czas. Będą psycholożki, planszówki, książki, biurka do odrabiania zadań domowych i mini kuchnia. Jak mówi w rozmowie z RMF FM Zuzanna Bartnikowska, celem było: stworzyć miejsce, w którym młodzi ludzie mogą poczuć się wysłuchani, bezpieczni i zaakceptowani.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

To jest miejsce dla młodzieży. Jest to przestrzeń, którą staraliśmy przystosować się do tego, żeby młodzież chciała tu po prostu przebywać, żeby czuli się tu bezpiecznie, żeby był dorosły, który ich wysłucha, a nie tylko posłucha - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Zuzanna Bartnikowska, kierowniczka spotu.

W spocie młodzież ma dostęp do gier, książek i codziennie otwartej przestrzeni, gdzie mogą spędzać czas według własnych potrzeb. Dodatkowo zaplanowano organizację warsztatów, m.in. z zakresu pierwszej pracy, artystycznych, teatralnych oraz sesji RPG. Z myślą o potrzebach młodych ludzi stworzono również miejsce, gdzie mogą naładować telefony i skorzystać z darmowego dostępu do internetu.

Jak mówi nam kierowniczka nowego spotu, młodzież spędza dużo czasu w centrach handlowych, co stało się jednym z powodów, dla których zdecydowano się na otwarcie takiego miejsca.

Spędzają dnie i to wynika z diagnoz środowiskowych, które tutaj robiliśmy. Wychodzi na to, że młodzież może spędzać czas tak naprawdę od godzin otwarcia centrum do zamknięcia - mówi Marcinkowska.

W spocie pracować będą też streetworkerki, które na co dzień można spotkać w przestrzeni miasta. Chętnie inicjują rozmowę oraz mają garść pomysłów na kreatywne spędzanie czasu.

Celem jest nie tylko zapewnienie młodzieży miejsca, gdzie mogą spędzać czas, ale także wsparcie ich w rozwoju, edukacji i radzeniu sobie z problemami.

Pomysłodawcą inicjatywy jest Fundacja Młodorośli.