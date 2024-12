Słupsk po raz kolejny chce się powiększyć kosztem gminy Redzikowo, a także gminy Kobylnica. Chodzi o 840 hektarów ziem i ponad 3 tysiące mieszkańców. Włodarze obu gmin sprzeciwiają się takiemu pomysłowi.

Słupsk / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, Słupsk chce się powiększyć o przemysłową część gminy Redzikowo i w pełni zurbanizowane tereny gminy Kobylnica.

Chodzi o 840 hektarów ziem i ponad 3 tysiące mieszkańców.

To tereny podmiejskie, tam mieszkają słupszczanie, tam kupili swoje nieruchomości, w Słupsku prowadzą swoje biznesy, ich dzieci uczą się w szkole, tutaj pracują - tłumaczy pomysł samorządowców Paweł Szewczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku.

Wójt gminy Kobylnicy Anna Niemiecka jest oburzona tym pomysłem. To, co chce zrobić Słupsk, to jest po prostu zwykła kradzież. Oni mówią, że chcą się rozwijać. To nie jest rozwijanie się. To jest kradzież terenów, które są w pełni zurbanizowane. Zrobię wszystko, żeby nie oddać ani kawałka naszej gminy - podkreśla.

Słupscy radni ewentualną decyzję o ekspansji miasta mają podjąć podczas sesji 18 grudnia.