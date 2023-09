Do 14 października w Galerii Krakowskiej można podziwiać wyjątkowe samochody jednej z najstarszych firm motoryzacyjnych w Europie - ŠKODA. To doskonała okazja dla wszystkich entuzjastów motoryzacji, by zobaczyć zabytkowe i współczesne auta oraz motocykle tej marki.

1911 LK typ S1 / Materiały promocyjne Na wyjątkowej wystawie w centrum Krakowa będzie można podziwiać unikalne modele samochodów - prawdziwe arcydzieła, które ukazują rozwój marki od jej powstania w 1895 roku. Wśród prezentowanych pojazdów znajdziemy prawdopodobnie jedyną zachowaną "dorożkę automobilową" GDV typu G z roku 1910 oraz legendarny samochód rajdowy Stratos. Na wystawie nie zabraknie również słynnej Octavii, której zwycięstwa w rajdach Monte Carlo w latach 1961, 1962 i 1963 przyniosły marce międzynarodową sławę. 1929 LK Skoda 110 / Materiały promocyjne Na uwagę zasługuje także słynny automobil hrabiego Kolowrata z roku 1917, który do dziś budzi podziw miłośników motoryzacji. Obok tych historycznych modeli, na wystawie pojawią się również nowoczesne pojazdy, takie jak model elektryczny Enyaq, stworzony specjalnie na potrzeby wizyty papieża Franciszka na Słowacji. LK G / Materiały promocyjne 30 września dodatkowo będzie można spotkać się z Miko Marczykiem, wybitnym kierowcą rajdowym, który reprezentuje ŠKODA Polska Motorsport. Marczyk to dwukrotny mistrz Polski w Rajdach Samochodowych, Mistrz Europy Juniorów w Rajdach Samochodowych oraz zwycięzca Rajdu Polski i Rajdu Barbórka. Fani czterech kółek będą mieli okazję w dniach 29-30 września oraz 6-7 października wziąć udział w konkursie na symulatorze, a nagrodą główną będzie przejazd z Miko Marczykiem. 1966 Skoda 1000 MB typ 900 / Materiały promocyjne 1961 Skoda Felicia / Materiały promocyjne RMF 24