W poniedziałek rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Meteorytowej w Osowej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Wenus i granic administracyjnych miasta Gdańska. W miejscu dotychczasowej drogi powstanie jezdnia o asfaltowej nawierzchni z chodnikiem i drogą dla rowerów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dzisiaj ruszają prace związane z przebudową ul. Meteorytowej w Osowej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Wenus. Mają one potrwać do końca maja 2024 roku.

"W związku z szerokim zakresem prac budowlanych, obejmującym wykonanie całkowicie nowego korpusu drogi z jezdnią, chodnikiem i drogą dla rowerów, a także kompleksowym uzbrojeniu ulicy i urządzeniu przylegających terenów zielonych, istnieje konieczność ograniczenia ruchu na ul. Meteorytowej" - poinformował Patryk Rosiński z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Jak podaje GZDiZ, istniejąca droga zostanie wyłączona z użytkowania, a ruch odbywać się będzie po ułożonej obok tymczasowej drodze.



Umożliwi to dojazd do znajdujących się przy ul. Meteorytowej posesji, ogródków działkowych oraz ulic poprzecznych - Wenus, Teleskopowej i Keplera.



Dla ułatwienia poruszania się w rejonie prowadzonych prac kierowcy będą mogli skorzystać z alternatywy w postaci objazdu ulicami Wenus oraz Nowy Świat.





Przebudowa ul. Meteorytowej realizowana jest w ramach umowy drogowej zawartej przez Wydział Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku z firmą 7R Projekt 84.