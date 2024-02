Badania natężenia ruchu drogowego, pomiar liczby pasażerów w regionalnym transporcie kolejowym i autobusowym, badanie ruchu tranzytowego odbywającego się przez obszar województwa oraz badanie zachowań transportowych mieszkańców – zostaną przeprowadzone w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024. W sezonie letnim planowane jest również przeprowadzenie badań ruchu turystycznego, w których ruch ten jest szczególnie odczuwalny.

„To są kompleksowe badania zachowań transportowych, mobilności w skali całego województwa. Przez te badania, które będą trwały prawie cały rok chcemy dowiedzieć się jak mieszkańcy się przemieszczają, czym się poruszają w codziennych dojazdach, ale też sprawdzić czy turyści korzystają z transportu publicznego” - tłumaczy Jakub Pietruszewski z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Celem projektu jest prognozowanie ruchu w kolejnych latach w perspektywie do 2050 roku. Zebrane dane pozwolą lepiej zaprojektować transport w regionie.

„To będzie podstawowe narzędzie do tworzenia oferty transportu publicznego, w oparciu o wyniki będziemy wiedzieć jakie są potrzeby, w jakich godzinach mieszkańcy konkretnych miejscowości potrzebują połączeń do miejsc, w których pracują czy uczą się. To będzie duża baza, dotychczas takiego narzędzia nie mieliśmy, nasz cel to efektywne planowanie transportu w pomorskim” - dodaje Pietruszewski.

Działania w ramach tego projektu będą prowadzone w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym. Będą one obejmowały pomiary natężenia ruchu drogowego oraz tranzytu, wykonywane przy pomocy kamer; pomiary liczby pasażerów w autobusach i pociągach regionalnych oraz badania ankietowe w gospodarstwach domowych.

„Na transport tylko w tym roku wydamy ponad 1,1 mld złotych. Badanie ruchu jest bardzo ważne, bo dzięki temu będziemy mogli racjonalnie wydawać publiczne środki i dostosowywać ofertę do potrzeb pasażerów. Chcemy być wyposażeni w argumenty w rozmowach z mieszkańcami, dlaczego np. do Sztumu pociąg nie jeździ a do Kartuz już tak” - dodaje Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

W celu przeprowadzenia badań, z uwagi na ich szczegółowość obszar województwa został podzielony na 159 rejonów transportowych.

Mieszkańców odwiedzą ankieterzy.

Do wylosowanych gospodarstw domowych zapukają ankieterzy. Będą odwiedzać mieszkańców od środy do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty od godziny 10.00. Udział w ankiecie jest dobrowolny, a odpowiedzi są anonimowe i nie będzie możliwa na ich podstawie identyfikacja konkretnych osób. Badanie przeprowadzone będzie na próbie ponad 20 tysięcy mieszkańców.

Pomorskie Badanie Ruchu będzie kosztowało około 5,5 mln złotych.