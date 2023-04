To nowość w komunikacji miejskiej w Gdańsku. System podpowie pasażerom kiedy przesiąść się na autobus, tramwaj czy pociąg.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Gdańsk wprowadza system zintegrowanej informacji przesiadkowej w pojazdach komunikacji miejskiej. Na tablicach w autobusach, tramwajach oraz w pociągach SKM i PKM odczytamy jaki jest rzeczywisty czas przejazdu, czy są opóźnienia oraz na jaki środek komunikacji warto się przesiąść.

Dotyczyć one będą przystanku, do którego dojeżdżają pasażerowie, ale również jego okolicy.

To przełom w komunikacji miejskiej. Przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad tym systemem wspólnie z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami oraz Zarządem Transportu Miejskiego. Wykorzystujemy tę infrastrukturę, którą mamy w bardzo wielu autobusach i tramwajach po to, by poprawić informację pasażerską. Zaproponować pewnego rodzaju nowinkę, której nie ma jeszcze w komunikacji miejskiej w Polsce - mówił Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.

System będzie informować pasażerów w czasie rzeczywistym, korzystając z mapy, dokładnie odwzorowującej przystanek, na którym jesteśmy, na jakie środki transportu można się przesiąść w ciągu najbliższych 15 minut.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Nowy system wprowadzany będzie sukcesywnie w pojazdach GAiT wyposażonych w ekrany LCD. Obecnie wyposażonych jest w nie ponad 80 procent tramwajów i 50 procent autobusów.

W ciągu dwóch lat wszystkie gdańskie tramwaje mają je posiadać.

„Jak dojeżdżamy do każdego przystanku, to pokazuje się nam rzeczywisty czas przyjazdu wszystkich tramwajów, autobusów i pociągów. Wysiadając z mojego autobusu widzą czy muszą biec na SKM czy mogą spokojnie dojść na przystanek. To nie będzie ułatwienie tylko dla mieszkańców, ale też i dla turystów, którzy nie chcą ściągać specjalnie aplikacji na swoje telefony” - mówi reporterce RMF MAXX kierowca GAiT, który od kilku tygodni testuje system w autobusie.

Nowy system został stworzony na bazie istniejącej infrastruktury. Kosztował 150 tysięcy złotych.