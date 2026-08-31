Pożar hali z częściami do dronów. Czy mamy do czynienia z zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa?

RMF24

W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka o pożar hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej, należącej do WB Electronics. W zakładzie produkowane są części do dronów. Czy Polska ma do czynienia z kolejnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa?

Porozmawiamy także o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO i sytuacji na granicy z Białorusią. Jak wygląda obecnie presja migracyjna? Czy Polska jest przygotowana na kolejne próby destabilizacji granicy? Zapytamy również o sytuację na granicy z Litwą i o to, jak z presją migracyjną radzą sobie Łotysze.

Będzie też o problemach cudzoziemców z legalizacją pobytu w Polsce. Setki osób protestują przeciwko wielomiesięcznemu oczekiwaniu na decyzje, a w przypadku Białorusinów liczba nierozpatrzonych spraw rośnie mimo spadku liczby nowych wniosków. Czy powodem są coraz bardziej szczegółowe kontrole bezpieczeństwa? Dlaczego osoby, w przypadku których 95 proc. decyzji jest pozytywnych, muszą czekać na nie nawet kilka lat?

Zapytamy również o politykę. Czy koalicja rządząca powinna iść do wyborów parlamentarnych w 2027 roku jako jedna lista? Jak Czesław Mroczek ocenia polityczne ataki na Marcina Kierwińskiego i doniesienia o wewnętrznych rozgrywkach w Koalicji Obywatelskiej? Czy afera związana z wydatkowaniem środków dla powodzian może mieć konsekwencje dla rządu?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

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Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz czytelnicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.