Alarm powietrzny w krajach bałtyckich. NATO poderwało myśliwce

RMF24

NATO uruchomiło procedury szybkiego reagowania po nocnych ostrzeżeniach dotyczących możliwego zagrożenia w przestrzeni powietrznej Łotwy i Estonii. Myśliwce wykonujące misję Baltic Air Policing zostały poderwane z baz w obu państwach. Alarmy zostały później odwołane.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały we wtorek na platformie X, że decyzję o starcie samolotów bojowych podjęło dowództwo NATO-wskiej misji Baltic Air Policing. Ostrzeżenie dotyczyło rejonu Lucyna, miasta położonego we wschodniej części Łotwy, blisko granicy z Rosją.

Z komunikatu wynika, że alarm powietrzny został odwołany po 29 minutach. Nie podano, co było bezpośrednią przyczyną zagrożenia ani czy doszło do naruszenia łotewskiej przestrzeni powietrznej.

Alarm także w Estonii

O nocnym alarmie powietrznym w części Estonii poinformował również estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna. Jak przekazał, drony przeleciały blisko granicy kraju, a następnie znalazły się w estońskiej przestrzeni powietrznej.

W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO z bazy lotniczej Ämari. Estońskie siły obronne odwołały później alarm.

Szef estońskiej dyplomacji podkreślił, że NATO zareagowało szybko i zgodnie z planem. Ocenił też, że podobne incydenty są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wskazują na potrzebę zwiększenia presji na Rosję.

Rosjanie informują o zagrożeniu ze strony dronów

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że niemal w tym samym czasie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko poinformował na Telegramie o zagrożeniu ze strony dronów.

Baltic Air Policing - co to za misja?

Baltic Air Policing jest NATO-wską misją szybkiego reagowania, odpowiedzialną za ochronę przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Prowadzona jest od marca 2004 roku, gdy trzy państwa bałtyckie przystąpiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Główna baza misji znajduje się w Szawlach na Litwie. Samoloty korzystają także z baz w Ämari w Estonii oraz Lielvarde na Łotwie.