W pożarze została ranna jedna osoba - to strażak, który brał udział w akcji gaśniczej. Mężczyzna podtruł się dymem i trafił do szpitala na badania kontrolne.

Na miejscu jest duże zadymienie. Służby cały czas apelują do mieszkańców, by dla bezpieczeństwa nie otwierali okien i - jeśli to możliwe - zostali w domach.