Port Gdańsk znajduje się na terenie dzielnicy Nowy Port, gdzie stoi dużo zabudowań mieszkalnych.

Kierunek wiatru jest niekorzystny i dym leci właśnie w kierunku zabudowań. Jak relacjonuje reporter RMF FM, można odnieść wrażenie, że w tej części miasta unosi się gęsta, siwa mgła.

Płoną tworzywa sztuczne, więc dym jest gryzący. Strażacy apelują do mieszkańców o to, by nie wychodzić z domu i nie otwierać okien.

Grupa ratownictwa chemicznego już dotarła na miejsce. Będzie teraz analizować skład dymu i sprawdzać, czy stwarza on zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.