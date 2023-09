32-latek poszukiwany trzema listami gończymi m.in za pobicie został zatrzymany. Teraz poszukiwany kilka lat mężczyzna spędzi w areszcie. śledczym.

Zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny / Policja Pomorska / Shutterstock

Dziś rano dzielnicowi z wejherowskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami ds. nieletnich zatrzymali 32-latka.

Po godzinie 6:00 rano dzielnicowi wraz z policjantami zespołu ds. nieletnich na podstawie wcześniejszych ustaleń pojechali sprawdzić miejsce, w którym jak podejrzewali, ukrywał się poszukiwany od czterech lat, trzema listami gończymi mężczyzna.

Funkcjonariusze zatrzymali go w wynajmowanym mieszkaniu. Mężczyzna chciał uniknąć kary 2 lat pozbawienia wolności za pobicie oraz dwóch kar pozbawienia wolności na okres łącznie 10 miesięcy za przestępstwa popełnione przeciwko rodzinie. Zatrzymany został doprowadzony do wejherowskiej komendy, a następnie przewieziony do aresztu śledczego, gdzie rozpoczął odbywanie kary.

Warto nawiązać współpracę z dzielnicowym

W służbie dzielnicowego bardzo ważna jest doskonała znajomość podległego terenu, ponieważ jest to szczególnie istotne w sytuacjach, kiedy potrzebna jest błyskawiczna interwencja Policji, kiedy liczy się każda minuta, a w grę wchodzi życie i zdrowie ludzi.

Warto jest znać telefon do swojego dzielnicowego. Można go znaleźć na stronie internetowej każdej jednostki policji, czy w aplikacji "Moja Komenda". Aplikacja pozwala na kontakt z najbliższą jednostką Policji oraz zawiera aktualną bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce i umożliwia ich odszukanie. Zachęcamy do korzystania z tego narzędzia.