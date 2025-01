Policjanci zatrzymali sprawców włamania do sklepu elektronicznego w powiecie kartuskim na Kaszubach. To obywatele Rumunii, którzy podczas ucieczki wjechali autem do rzeki, a potem porzucili pojazd.

/ Policja Pomorska / Policjanci ujęli dwóch podejrzanych w centrum Gdańska. Zatrzymani są w wieku 25 i 28 lat. Za kradzież z włamaniem grozi im 10 lat pozbawienia wolności. Podczas ucieczki samochód ściganych wpadł do rzeki Obława na sprawców rozpoczęła się po tym jak w nocy około 3:40 policjanci dostali zgłoszenie o czterech zamaskowanych osobach, wychodzących z jednego ze sklepów elektronicznych na terenie powiatu kartuskiego. Osoby te wsiadły do samochodu i odjechały w kierunku Żukowa - mówiła oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach Aleksandra Philipp. Świadkowie, widząc uciekających sprawców, pojechali za nimi i powiadomili policję. Podczas ucieczki samochód włamywaczy w Lniskach wpadł do rzeki Raduni. Stamtąd sprawcy uciekli pieszo. Zdjęcie z zatrzymania / Policja Pomorska / W aucie znaleziono ukradziony towar Na miejsce skierowano policjantów i zarządzono blokadę dróg, przekazano informacje o zdarzeniu do ościennych powiatów. "Przeszukiwano teren, kontrolowano pojazdy. Równolegle na miejscu zdarzenia pracowali policjanci dochodzeniowo- śledczy, którzy przesłuchiwali świadków, technik zabezpieczał ślady. W porzuconym aucie policjanci znaleźli i zabezpieczyli m.in. ukradziony towar oraz narzędzia mogące służyć do włamań. Na miejscu pracował również przewodnik psa tropiącego. Kryminalni rozmawiali z osobami, które mogły mieć wiedzę na temat sprawców tego przestępstwa, przeglądano i zabezpieczano zapisy z kamer monitoringów" - informuje policja. Funkcjonariusze sprawdzają teraz, czy mężczyźni mają związek też z innymi przestępstwami, do których doszło w ostatnim czasie na terenie województwa pomorskiego. Zobacz również: Obława na Kaszubach: Napadli na sklep, ich auto wpadło do rzeki