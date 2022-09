Rejsy wokół Wyspy Sobieszewskiej dla mieszkańców Gdańska zorganizują w ten weekend harcerze z Chorągwi Gdańskiej ZHP. Wypłynąć może każdy, ponieważ nie wymagane są umiejętności żeglarskie, a o bezpieczeństwo zadbają harcerscy sternicy.

Rejs wokół Wyspy Sobieszewskiej / Bartosz Bańka / Materiały prasowe

Harcerze Chorągwi Gdańskiej ZHP zapraszają na przystań przy ul. Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej. To z tego miejsca, 10 i 11 września, będą zabierali chętnych na bezpłatne rejsy wokół wyspy.

Zgłaszać się można indywidualnie, z grupą przyjaciół bądź całymi rodzinami. Ważne, by dzieci do lat 14 były pod opieką dorosłych. Na jeden jacht wchodzi maksymalnie 10 osób, na pewno znajdzie się miejsce dla każdego! - zachęca Karolina Radziszowska z Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Pierwsza żaglówka wypłynie o g. 9.45, a ostatnia wróci do przystani o g. 16.00. Co ważne, aby wziąć udział w rejsach konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie chorągwi. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do formularza znajdziesz tutaj .

Organizowane przez ZHP rejsy odbywają się w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. To w związku z organizacją w Gdańsku Światowego Jamboree Skautowego. W 2027 roku na Wyspę Sobieszewską przyjedzie około 40 tysięcy osób - więcej niż mieszka na co dzień w Sopocie. Harcerze przyznają, że skala Jamboree jest porównywalna do organizacji Targów Expo czy Igrzysk Olimpijskich.

autor: Stanisław Pawłowski