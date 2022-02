Będzie więcej łóżek internistycznych na Pomorzu. Szpitale w regionie sukcesywnie likwidują łóżka przeznaczone dla pacjentów z Covid-19. Sytuacja związana z nowymi zakażeniami koronawirusem stabilizuje się.

/ Shutterstock

Będzie więcej łóżek dla pacjentów internistycznych na Pomorzu. Szpitale szykują się na powrót do normalności sprzed epidemii. Jak informuje reporterka RMF MAXXX Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak w ciągu maksymalnie 3 miesięcy łóżka covidowe w szpitalach mają zostać przywrócone dla pacjentów internistycznych.

W tej chwili dokonujemy decyzji, likwidujących łóżka covidowe na rzecz otworzenia łóżek internistycznych, których bardzo brakuje w woj. pomorskim i są one niezwykle potrzebne chorym, którzy oczekiwali na kontynuowanie leczenia - mówi Jerzy Karpiński pomorski lekarz wojewódzki . W tej chwili mamy 960 łóżek covidowych - natomiast ograniczeniu uległo ponad 200 w ciągu ostatnich dwóch tygodni - dodaje.

Pacjenci z Covid-19 kierowani będą tylko do dwóch placówek - Szpitala Tymczasowego lub Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Gdańsku. Swoje łóżka uwalniają m.in. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, szpital spółki Copernicus i placówka MSWiA.

Do pomorskich szpitali trafia coraz mniej pacjentów z Covid-19. Przyczynił się do tego z pewnością poziom zaszczepienia społeczeństwa. Pomorze należy do czołówki regionów, jeśli chodzi o liczbę zaszczepionych - dwie dawki przyjęło ponad 60 proc. uprawnionych.