W poniedziałek planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu między Bożympolem Wielkim a Strzebielinem – poinformowała w czwartek GDDKiA w Gdańsku.

Obwodnica Gdańska / Szymon Łaszewski / PAP

Od najbliższego poniedziałku kierowcy wjadą z węzła Bożepole Wielkie na fragment drogi ekspresowej S6, zjadą z niej na węźle Strzebielino i krótkim łącznikiem wrócą na drogę krajową nr 6 - przekazał Andrzej Szyler z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie - Luzino - dodał.

Zaznaczył, że planowane przełożenie ruchu umożliwi kontynuację robót budowlanych na obecnym przebiegu drogi krajowej nr 6, która po oddaniu do ruchu drogi ekspresowej S6 stanie się drogą wojewódzką.

W ramach umowy na realizację S6 przystosujemy starą drogę do standardów dróg wojewódzkich. Przekrój jezdni zostanie dostosowany do mniejszego natężenia ruchu, poprawiona będzie infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz uzupełnione zostanie oznakowanie - wyjaśnił.

Szyler podkreślił, że oddanie do użytku trzech odcinków drogi ekspresowej S6 planowane jest jesienią. Na odcinku między Bożepolem Wielkim a Luzinem do wykonania pozostają roboty na DK6. Odcinek od Luzina do Szemudu jest gotowy. Trwają prace budowlane na odcinku z Szemudu do Gdyni, które są skoncentrowane na węźle Gdynia Wielki Kack - dodał.