Polskie miasta pustoszeją. Słynny nadmorski kurort na czele zestawienia

RMF24

Polskie miasta się kurczą, a młodzi emigrują do największych ośrodków. Na czele rankingu odpływu mieszkańców znalazł się znany kurort nad Bałtykiem. Co stoi za tym niepokojącym trendem?

Hel liderem wyludniania – co stoi za niekorzystnym trendem?

Według najnowszego rankingu Business Insider Polska, wśród miast z największym odpływem mieszkańców w przeliczeniu na tysiąc osób znalazł się Hel. To nadmorskie miasto, znane przede wszystkim jako popularny kurort turystyczny, zanotowało najbardziej niekorzystny wynik w kraju. Choć Hel jest symbolem tego zjawiska, eksperci podkreślają, że nie jest to odosobniony przypadek.

Jak zauważa dr Justyna Orchowska, socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, problem odpływu mieszkańców dotyka obecnie większości małych i średnich miast w Polsce.

W przypadku Helu, oprócz ogólnokrajowych trendów, dochodzą także lokalne uwarunkowania. Miasto, żyjące głównie z turystyki, boryka się z sezonowością zatrudnienia i ograniczonymi perspektywami poza sezonem letnim. To sprawia, że szczególnie młodzi ludzie szukają szans na rozwój i stabilne zatrudnienie gdzie indziej.

Koniec Polski czy jej początek? To jedno z najciekawszych miast nad Bałtykiem Hel, położony na krańcu Mierzei Helskiej, od lat fascynuje zarówno turystów, jak i miłośników historii. Dla jednych to symboliczny koniec Polski, dla mieszkańców zaś – jej początek i serce lokalnej tradycji. Miasto, które przyciąga tłumy latem,…

Ucieczka z miast czy przeprowadzka na przedmieścia? Nowe trendy w Polsce

Oprócz klasycznego wyludniania się małych miejscowości, coraz częściej obserwowane jest zjawisko suburbanizacji, czyli przeprowadzki mieszkańców na obrzeża większych miast. Przykładem jest Bełchatów, bogate miasto, w którym – jak zauważa dr Orchowska – mieszkańcy nie wyjeżdżają z powodu braku pracy, lecz wybierają spokojniejsze życie na przedmieściach, często w domach jednorodzinnych.

Jednak są także regiony, w których ludzie opuszczają rodzinne strony, by całkowicie zmienić otoczenie i przenieść się do dużych metropolii. Dotyczy to zwłaszcza obszarów przygranicznych czy części Podlasia, gdzie młodzi nie widzą szans na rozwój w lokalnych społecznościach.

Dwa powody, dla których młodzi pakują walizki

Największy odpływ mieszkańców dotyczy przede wszystkim młodych ludzi. Głównym powodem jest poszukiwanie satysfakcjonującej pracy i możliwości rozwoju zawodowego.

Wyjazdy na studia do największych ośrodków akademickich, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Wrocław, są dla wielu młodych naturalnym wyborem. Po zdobyciu wykształcenia i doświadczenia, rzadko decydują się na powrót do rodzinnych miejscowości, zwłaszcza jeśli nie znajdują tam odpowiednich warunków do życia i pracy.

Jest nas coraz mniej. GUS podał najnowsze dane o ludności Polski Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2026 roku zmniejszyła się o 90 tys. – podał Główny Urząd Statystyczny. To efekt ujemnego przyrostu naturalnego. Z najnowszych danych wynika, że jest nas 37,24 mln.

Praca zdalna i stypendia. Czy mniejsze miasta da się jeszcze uratować?

Przyszłość mniejszych i średnich miast nie rysuje się w jasnych barwach. Eksperci są zgodni, że odwrócenie niekorzystnych trendów wymaga lat i zdecydowanych działań.

Nie wygląda to za wesoło pod kątem właśnie mniejszych i średnich miast, gdzie ten odpływ ludzi i to zjawisko jest trwałe i raczej potrzeba by wielu lat na zmiany – ocenia dr Orchowska w internetowym Radiu RMF24.

Jednak pojawia się światełko nadziei. Coraz więcej projektów naukowych i inicjatyw politycznych ma na celu zwiększenie atrakcyjności mniejszych miast. Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. upowszechnienie pracy zdalnej, programy stypendialne dla młodych ludzi czy działania wspierające rozwój lokalnych przedsiębiorstw.