Jest nas coraz mniej. GUS podał najnowsze dane o ludności Polski

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Liczba ludności Polski w pierwszym półroczu 2026 roku zmniejszyła się o 90 tys. – podał Główny Urząd Statystyczny. To efekt ujemnego przyrostu naturalnego. Z najnowszych danych wynika, że jest nas 37,24 mln.

Urząd poinformował, że w końcu czerwca 2026 r. ludność Polski liczyła 37 243 000 osób.

„W pierwszym półroczu 2026 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się w stosunku do końca 2025 r. o 90 tys. osób – oznacza to ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,24 proc.” - podał GUS.

Wyjaśnił, że spadek liczby ludności jest wynikiem ujemnego przyrostu naturalnego, który wyniósł -95,2 tys. Jest to różnica między liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów.

„Oznacza to, że w pierwszym półroczu 2026 r., w wyniku ruchu naturalnego na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 51 osób” - dodał GUS.

W miastach ubytek naturalny wyniósł –62,0 tys., a na wsi –33,2 tys.

Rośnie liczba zgonów

Według danych GUS, w pierwszym półroczu 2026 r. zarejestrowano ok. 115 tys. urodzeń żywych - o 1 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei liczba zgonów wyniosła około 210 tys. (w tym 334 niemowląt) i zwiększyła się o około 2 tys. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r.

Urząd zaznaczył, że od 2013 r. obserwowany jest ubytek naturalny wynikający z niskiej - pomimo wzrostu w latach 2016-2017 - liczby urodzeń przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.

Małżeństwa i rozwody

W pierwszym półroczu 2026 r. zawarto ponad 50 tys. związków małżeńskich – o około 2 tys. więcej niż w pierwszym półroczu 2025 r. Około 38 proc. stanowiły małżeństwa wyznaniowe, czyli zawarte w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego.

Rozwiodło się natomiast ok. 32 tys. par małżeńskich - o około 1 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Urząd dodał, że w przypadku kolejnych 0,3 tys. małżeństw orzeczono separację.

Liczba rozwodów w miastach - 23 tys. - była prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji – dwukrotnie wyższa – odnotowano prawie 0,2 tys. orzeczeń w miastach oraz niespełna 0,1 tys. wśród mieszkańców wsi.

Więcej osób przyjeżdża do Polski niż z niej wyjeżdża

GUS podał też, że drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności jest saldo migracji zagranicznych. Jak dodał, z danych pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji (9926) była wyższa od liczby emigracji (4319).

„Na pobyt stały zameldowało się w Polsce około 9,9 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą, natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 4,3 tys. osób” - czytamy.