W środę w Gdańsku położono stępkę pod piąty z serii nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran II. ORP Rybitwa po wybudowaniu trafi do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Uroczystość położenia stępki pod budowę piątego z serii niszczycieli min typu Kormoran II / Marcin Gadomski / PAP

Ceremonia odbyła się w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Obecny na uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera przypomniał, że kilka lat temu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Dziś z dumą mogę powiedzieć, że ogłoszona przez prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, inicjacja prac nad nową strategią bezpieczeństwa narodowego, w trakcie obchodów 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, to praca, która rozpoczęła się dziś intensywnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rekomendacje do tej strategii w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne i zostaną skierowane przez głowę państwa do rządu, do Prezesa Rady Ministrów - zaznaczył.

Dodał, że bezpieczeństwo morskie w strategii bezpieczeństwa narodowego będzie uwzględnione w sposób szczególny. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej opiera się o bezpieczeństwo portów, dostaw drogą morską, możliwość dostarczenia pomocy sojuszniczej do portu w Gdyni, a w przyszłości także w Świnoujściu. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej opiera się o zasoby, które mogą być eksportowane drogą morską w obliczu ewentualnego konfliktu. Zagwarantowanie tych interesów ciąży na Marynarce Wojennej i wszystkich, którzy kontrybuują do posiadanych przez nią zdolności - podkreślił szef BBN.

Prezes zarządu stoczni Dariusz Jaguszewski wskazał, że budowa ORP Rybitwa jest kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia Marynarki Wojennej RP, a co za tym idzie, zwiększenia naszego bezpieczeństwa.

Okręty typu Kormoran II służą m.in. do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych w akwenach morskich, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych, a także nadzorowania dna morskiego oraz zainstalowanej tam infrastruktury krytycznej.

ORP Rybitwa, po przekazaniu go Marynarce Wojennej RP w 2027 roku, wcielony zostanie do 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, bazującego w Świnoujściu.