Wieczorem policjanci odebrali informację o osobie, która na Skwerze Kościuszki w Gdyni skoczyła z nabrzeża do wody za budynkiem Oceanarium. Funkcjonariusze od razu pojechali na miejsce zdarzenia i przystąpili do akcji ratunkowej. Po wyciągnięciu nieprzytomnego 34-latka z wody, przekazali go pod opiekę ratowników medycznych.

Dyżurny ze Śródmieścia został powiadomiony telefonicznie o tym, że na Skwerze Kościuszki, za budynkiem Oceanarium ktoś wskoczył do basenu portowego. Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy, którzy zobaczyli w wodzie osobę dryfującą kilka metrów od nabrzeża z twarzą skierowaną do tafli wody. Sierż. Kacper Malinowski bez chwili zastanowienia zdjął kamizelkę kuloodporną, wskoczył do wody, aby uratować życie dryfującej osoby. W tym czasie st. post. Marcin Bryja asekurował go z nabrzeża przy pomocy linki przytwierdzonej do rzutki ratunkowej, utrzymując przez cały czas kontakt słowny. Akcja była bardzo trudna ze względu na panujące warunki atmosferyczne (temperatura powietrza bliska 0°C), niską temperaturę wody oraz zmęczenie fizyczne. Nieprzytomny 34-letni mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala.

